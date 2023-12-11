Για την υπόθεση του βίου θανάτου του Όλιβερ, ενός σκύλου ράτσας Χάσκι, στην Αράχωβα και τις μέχρι τώρα εξελίξεις από τις έρευνες του τμήματος Ανθρωποκτονιών που έχει καταφθάσει στην περιοχή για να διερευνήσει τι προκάλεσε τον θάνατό του, μίλησε στην ΕΡΤ ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Κώστας Κατσαφάδος, με αφορμή πληροφορίες για ανατροπή στις αρχικές πληροφορίες για κακοποίηση από άνθρωπο.

Ο σκύλος, ράτσας Χάσκι σύμφωνα με την μαρτυρία της πρώτης κτηνιάτρου που τον εξέτασε φέρεται να κακοποιήθηκε με απίστευτη βαναυσότητα και βιάστηκε με αιχμηρό αντικείμενο όταν βγήκε από την αυλή του σπιτιού του ιδιοκτήτη του. Ο άτυχος Όλιβερ κατόρθωσε να επιστρέψει και πάλι στο σπίτι αλλά δυστυχώς ήταν πια αργά.

Διαβάστε σχετικά: Αράχωβα: Αστυνομικές πηγές δεν αποκλείουν το χάσκι να έπεσε θύμα αγέλης σκύλων

«Έχουν ήδη έχουν ανέβει (σ.σ. στην Αράχωβα) εδώ και αρκετές μέρες ανώτατοι αξιωματικοί της Ασφάλειας και του Εγκληματολογικού. Έχουν πάρει μαρτυρικές καταθέσεις από όλους τους περίοικους, έχουν εξετάσει βιντεοληπτικό υλικό και εντός της ημέρας, το πολύ και αύριο, θα υπάρχουν ανακοινώσεις γύρω από αυτή την υπόθεση» είπε ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη.

«Εχουμε καταλήξει στο ποια είναι η αιτία όπου έχασε τη ζωή του ο συγκεκριμένος σκύλος και οι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας πολύ σύντομα θα σας κάνουν ανακοίνωση» είπε ο Κ. Κατσαφάδος .

Θα «καθαρίσει» το όνομα της Αράχωβας

Απαντώντας ο κ. Κατσαφάδος σε ερώτηση για το εάν θα «καθαρίσει» το όνομα της Αράχωβας που βρέθηκε στον επίκεντρο λόγω καταγγελιών για προσπάθεια απόκρυψης του ενόχου ο κ. Κατσαφάδος είπε χαρακτηριστικά «νομίζω ότι θα καθαρίσει».

Να σημειωθεί ότι κατεπείγουσα έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη και την απόδοση ποινικών ευθυνών σε βάρος του για τον άγριο βασανισμό του σκύλου ο οποίος δεν κατάφερε τελικά να επιζήσει στην Αράχωβα, είχε ζητήσει στις 4 Δεκεμβρίου με παραγγελία της αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αναστασία Μασούρα που έχει την εποπτεία των εισαγγελικών αρχών για την προστασία των ζώων.

Η ανώτατη εισαγγελική λειτουργός απευθύνθηκε στην Εισαγγελία Λειβαδιάς, όπου υπάγεται η Αράχωβα, προκειμένου να την ενημερώσει άμεσα για την εξέλιξη και τα αποτελέσματα της έρευνας.

