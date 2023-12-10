Αράχωβα: Αστυνομικές πηγές δεν αποκλείουν το χάσκι να έπεσε θύμα αγέλης σκύλων

Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Μαρτυρίες από κατοίκους της Αράχωβας που κατέθεσαν στους έμπειρους αξιωματικούς του ανθρωποκτονιών για την υπόθεση του χάσκι , φαίνεται πως ρίχνουν φως στη υπόθεση που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις κατά διαστήματα, αγέλη άγριων σκυλων κατεβαίνει από τα βουνά της περιοχής και δημιουργεί προβλήματα μέχρι και καβγάδες με αλλά ζώα.

Έπεσε ο Όλιβερ θύμα της συγκεκριμένης αγέλης σκύλων;

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές δεν αποκλείεται το άτυχο χάσκι να τραυματίστηκε σοβαρά από την αγέλη και όχι από ανθρώπινο παράγοντα.

Όπως και να έχει υποστηρίζουν πάντως πως βρίσκονται πολύ κοντά στην διαλεύκανση της υπόθεσης ενώ αναμένεται τις επόμενες ημέρες και επίσημη ανακοίνωση από την ΕΛΑΣ

Πηγή: skai.gr

