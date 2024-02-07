Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων προχωρούν από σήμερα οι αγρότες, που αποφάσισαν το κλείσιμο σημείων σε εθνικό και επαρχιακό δίκτυο σε όλα τα μπλόκα, ενώ την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο στην Αθήνα με τα τρακτέρ.

Την ίδια ώρα, μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3 ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης, απηύθυνε πρόσκληση στους αγρότες, ώστε αντιπροσωπεία του συντονιστικού των μπλόκων να έρθει ακόμη και σήμερα ή αύριο στην Αθήνα για διάλογο, με ανοιχτούς δρόμους.

Πάντως, οι αγρότες προχωρούν στα εξής μπλόκα:

Στις 17:00 στη Θεσσαλία κλείνουν τα μπλόκα σε Πλατύκαμπο (ΠΑΘΕ), Καρδίτσα (Ε 65) και Στεφανοβίκειο (παλαιά εθνική οδό Λάρισας- Βόλου) καθώς επίσης και στα τελωνεία για τα μεγάλα οχήματα που κάνουν εισαγωγές τροφίμων.

Στην Κεντρική Μακεδονία, στις 13:00, για 30 λεπτά, οι αγρότες κλείνουν τα μπλόκα σε Μάλγαρα, Δερβένι, Στρυμωνικό, Χαλκηδώνα, Κουλούρα.

Στις 15:00 οι αγρότες του Αλμυρού θα κλείσουν την εθνική Αθήνα- Θεσσαλονίκη

Σε νέο συμβολικό αποκλεισμό θα προχωρήσουν και σήμερα οι αγρότες στα Νέα Μουδανιά 6 με 8 το βράδυ.

Από την πλευρά της η κυβέρνηση κρατά ανοιχτό το παράθυρο του διαλόγου με τους αγρότες, διαμηνύοντας ωστόσο ότι οι αποκλεισμοί των εθνικών δεν θα ωφελήσουν κανέναν.

Στο δρόμο παρέμειναν για ακόμα ένα βράδυ οι αγρότες στο Αίγιο οι οποίοι σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Χρήστο Στρατουλάκο ετοιμάζονται να στήσουν τρία νέα μπλόκα από σήμερα.

Συγκεκριμένα, αναμένεται να κλείσουν την Πατρών - Πύργου, την Πατρών - Τριπόλεως ενώ επιθυμούν και το κλείσιμο της Πατρών - Αθηνών με στόχο να μπουν τα τρακτέρ στο κέντρο της Πάτρας μέχρι την Παρασκευή πιο μαζικά.

Ωστόσο και για τους αγρότες του Αίγιο διαμηνύουν πως τα τρακτέρ τους είναι στραμμένα στην Αθήνα.

Κυβέρνηση: Προϋπόθεση οι ανοιχτοί δρόμοι

Από την πλευρά της η κυβέρνηση απάντησε σε όλα τα αιτήματα των αγροτών όπως αυτά διατυπώθηκαν μετά την πανελλαδική σύσκεψη στην Νίκαια και δηλώνει υπέρ του διαλόγου για να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση. Βασική προϋπόθεση ωστόσο, όπως λέει είναι οι ανοιχτοί δρόμοι αφού η χώρα δεν μπορεί να κοπεί στα δύο.

Παράλληλα, κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν την ανάγκη να υπάρξει ενιαίος θερμικός φορέας που να εκπρόσωποί τους αγρότες ώστε να μπορέσουν να καθίσουν στον τραπέζι με τον πρωθυπουργό. Πάντως, η κυβέρνηση διαμηνύει ότι δεν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια ώστε να υπάρξουν νέα μέτρα στήριξης των αγροτών αφήνουν όμως ένα παράθυρο ανοιχτό να δοθεί νωρίτερα η επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο και όχι στο τέλος του έτους.

Τα αιτήματα και η απάντηση της κυβέρνησης

Σχετικά με τα αιτήματα που ανακοινώθηκαν από το Συντονιστικό των εκπροσώπων των μπλόκων στη Νίκαια της Λάρισας το κυβερνητικό επιτελείο απαντά:

-Αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο: Ήδη ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής ανακοίνωσε την περασμένη Παρασκευή την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο και για το 2024, μέτρο ύψους 82 εκατ. ευρώ. Το μέτρο της επιστροφής του ΕΦΚ είχε ενεργοποιηθεί από την κυβέρνηση και για τα έτη 2022 και 2023. Για αυτά τα δύο έτη έχουν επιστραφεί περί τα 160 εκατ. € σε 297.000 κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

- 7 λεπτά η κιλοβατώρα το ρεύμα: Επίσης την Παρασκευή ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πρόσθετη έκπτωση της ΔΕΗ κατά 10% στο αγροτικό ρεύμα από τον Μάϊο μέχρι και τον Σεπτέμβριο που είναι μήνες υψηλών αγροτικών καταναλώσεων. Όπως επίσης και τη ρύθμιση των χρεών προς τη ΔΕΗ των Τοπικών και Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ, ΓΟΕΒ), που φτάνουν σήμερα τα 87 εκ. ευρώ. Κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης η κυβέρνηση προχώρησε σε σειρά παρεμβάσεων για την αντιμετώπισή της, οι οποίες τελικά οδήγησαν σε απορρόφηση 80-90% της αύξησης του κόστους ενέργειας των αγροτικών τιμολογίων.

- Φωτοβολταϊκά για τους αγρότες: Μείωση σε διάστημα διετίας της τιμής της κιλοβατώρας, κατ΄ελάχιστον 30% για τους αγρότες που συμμετέχουν σε συνεργατικά σχήματα (συνεταιρισμοί, οργανώσεις και ομάδες παραγωγών κ.λπ.) και στους αγρότες που ασκούν συμβολαιακή γεωργία με την κατασκευή των νέων φωτοβολταϊκών για τους αγρότες, με εγγυημένη τιμή για διάστημα δεκαετίας. Για τους μεμονωμένους αγρότες θα ξεκινήσει άμεσα νέο Πρόγραμμα αποκλειστικά για Αγρότες με τίτλο «Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι», ύψους 30 εκ. ευρώ.

Στη συνολικότερη προσπάθεια για τη μείωση του ενεργειακού κόστους θα συμβάλει και το Πρόγραμμα Απόλλων, το μεγαλύτερο πρόγραμμα ενεργειακού συμψηφισμού με πράσινη ενέργεια στη χώρα, μέσα από το οποίο, οι ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ θα έχουν σημαντική, και μόνιμη, ανακούφιση από το ενεργειακό κόστος.

-Επιδότηση σε εφόδια και ζωοτροφές: Η κυβέρνηση έχει μειώσει τον ΦΠΑ από το 13% στο 6% για τις ζωοτροφές και τα λιπάσματα και τον ΦΠΑ για αγορά αγροτικών μηχανημάτων από το 24% στο 13%. Ενώ παράλληλα μείωσε τη φορολογία των αγροτών (νόμος 4935/2022), θεσμοθέτησε νέα φορολογική κλίμακα, κατήργησε το νόμο Κατρούγκαλου, διευκόλυνε μέσω του Ταμείου Μικροπιστώσεων την πρόσβαση σε χρηματοδότηση των αγροτών και κατήργησε τη φορολόγηση των ενισχύσεων από το πρώτο ευρώ που είχε επιβάλει ο ΣΥΡΙΖΑ.

-Να μην εφαρμοστεί η νέα ΚΑΠ και να υπάρξει νέα διαπραγμάτευση: Αυτή η κυβέρνηση κατάφερε με διαπραγμάτευση στις Βρυξέλλες και διατήρησε για τους Έλληνες αγρότες τους ίδιους πόρους από την ΚΑΠ όταν αυτοί μειώθηκαν για άλλες χώρες. Και το ΕΛΚ ήταν αυτό που κατάφερε και έβαλε φραγμούς σε υπερβολικές απαιτήσεις και προτάσεις των Σοσιαλιστών και των Πρασίνων, οι οποίοι, στο όνομα της οικολογικής μετάβασης της γεωργίας, ζητούσαν να περιοριστούν πολύ οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις, να μειωθούν ενισχύσεις, να αυστηροποιηθούν οι τρόποι παραγωγής.

Πιο συγκεκριμένα η μη εφαρμογή της νέας ΚΑΠ θα στερούσε από τους Έλληνες αγρότες ενισχύσεις της τάξεως των 2,8 δις ετησίως που σήμερα είτε λαμβάνουν απ’ ευθείας, είτε μέσω διαφόρων προγραμμάτων, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Παράλληλα θα στερούσε από τη χώρα μας τη δυνατότητα εφαρμογής μιας σειράς άλλων εμβληματικών προγραμμάτων των οποίων στόχος είναι η ενίσχυση της πρωτογενούς παραγωγής και των υποδομών στον αγροδιατροφικό τομέα. Η ΚΑΠ 2023- 2027, ύψους 19,3 δις ευρώ κατευθύνεται στο σύνολό της στους Έλληνες αγρότες. Για την ενεργοποίηση αυτών των χρημάτων έχουν τεθεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις με καθαρό φιλοπεριβαλλοντικό πρόσημο η ικανοποίηση των οποίων όμως στην πράξη οδηγούν σε αύξηση του καλλιεργητικού κόστους, χωρίς να δίδονται αντίστοιχες ενισχύσεις για την εξισορρόπησής της.

Για το λόγο αυτό η Ελλάδα ήδη από τα τέλη Νοεμβρίου έχει καταθέσει – ως έχει δικαίωμα- 6 προτάσεις τροποποίησης του πλαισίου που διέπει το ελληνικό Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ. Οι προτάσεις αυτές έγιναν αποδεκτές – άτυπη ενημέρωση. Είναι ίδιες με αυτές που μόλις προχθές κατέθεσε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ουσιαστικές αλλαγές μπορούν – εκ του κανονισμού- να υποβληθούν μετά το 2025, και για το λόγο αυτό έχει αναπτυχθεί, με ελληνική πρωτοβουλία, συμμαχία με τις 9 χώρες του Νότου της ΕΕ στις οποίες υπάρχουν αντίστοιχα προβλήματα στην εφαρμογή της ΚΑΠ.

-Αποζημιώσεις στο 100% και αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος στα προϊόντα: Η κατάργηση του 20% της παρακράτησης του ΕΛΓΑ, ξεκίνησε από τον ΙΑΝΟ και εφαρμόσθηκε σε όλες τις περιπτώσεις θεομηνιών και ακραίων καταστροφών, όπως στον παγετό της άνοιξης 2021, στις σφοδρές χαλαζοπτώσεις του Ιουνίου 2022, ενώ εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή και στη Θεσσαλία σύμφωνα με το ad hοc πρόγραμμα το οποίο, επίσης, δεν προβλέπει μείωση του 20%. Η κυβέρνηση καθιέρωσε τις προκαταβολές σε συνδυασμό με τη μη παρακράτηση του 20% για να ενισχύσει τα αγροτικά νοικοκυριά, που πλήττονται από φυσικές καταστροφές.

Ωστόσο η κυβέρνηση έχει δώσει 400 εκατ. € για την ενίσχυση ρευστότητας του ΕΛΓΑ, ενεργοποιώντας, για πρώτη φόρα, το άρθρο 7 του Ν. 3877/2010 και καταβάλλοντας τα αναδρομικώς οφειλόμενα της προηγούμενης δεκαετίας. Την τετραετία 2020-2023 καταβλήθηκαν από τον ΕΛΓΑ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, αποζημιώσεις άνω του 1 δις, εκ του οποίου τα περισσότερα προέρχονται από τον κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή από τον Έλληνα φορολογούμενο.

-Όχι στις παράνομες ελληνοποιήσεις: Με εντολή του αρμοδίου υπουργού Λευτέρη Αυγενάκη, από τις 18 Ιανουαρίου έχουν ξεκινήσει σαρωτικοί έλεγχοι στην αγορά από μικτά κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ, του ΕΦΕΤ, του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και των κατά τόπους κτηνιατρικών υπηρεσιών των ΔΑΟΚ.

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται στις πύλες εισόδου της χώρας, σε λιμάνια, σε super market και σε λοιπά σημεία λιανικής πώλησης σε ολόκληρη τη χώρα. Έλεγχοι γίνονται και σε βυτιοφόρα μεταφοράς γάλακτος, καθώς έχουν γίνει σχετικές καταγγελίες προς το ΥΠΑΑΤ. Στους ελέγχους λαμβάνονται δείγματα προϊόντων γάλακτος αποστέλλονται στα διαπιστευμένα εργαστήρια για περαιτέρω χημικές αναλύσεις, με στόχο την τήρηση της νομοθεσίας σχετικά με την επισήμανση της ετικέτας, όσο και των ισοζυγίων γάλακτος που τηρεί η κάθε μεταποιητική βιομηχανία. Έλεγχοι γίνονται, επίσης, και για την τήρηση των προδιαγραφών για τα προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ. Αντίστοιχοι μηχανισμοί του ΥΠΑΤ θα κινηθούν και για ελέγχους στο μέλι και στο κρέας.

Πηγή: skai.gr

