Αυγενάκης: Αναγκαία η περαιτέρω αναθεώρηση της ΚΑΠ

Την ανάγκη περαιτέρω αναθεώρησης της ΚΑΠ αλλά προς την κατεύθυνση απλοποίησης των διαδικασιών απορρόφησης κονδυλίων της ΕΕ και μείωσης της γραφειοκρατίας, επισήμανε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης, στην ομιλία του στη Βουλή, κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, του νομοσχεδίου του ΥΠΑΑΤ με τίτλο: «Ενίσχυση της πρότυπης κτηνοτροφίας, ρυθμίσεις για την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες, διατάξεις για τη φυτοϋγεία, τα βιοκτόνα προϊόντα και την ποιότητα τροφίμων και άλλες διατάξεις για την τόνωση της αγροτικής ανάπτυξης».

Ο υπουργός ανακοίνωσε ότι προς το παρόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε ανεπισήμως ότι έκανε αποδεκτές τις αλλαγές που έχει ζητήσει η χώρα μας από τα τέλη του 2023. Μάλιστα ο Λευτέρης Αυγενάκης είπε ότι βρίσκεται σε συνεννόηση με τους λοιπούς υπουργούς των κρατών – μελών του Νότου (ομάδα των EUMED-9) προκειμένου να διατυπωθούν κοινές θέσεις ως προς τις αλλαγές που πρέπει να προωθηθούν στην ΚΑΠ. Και όπως σημείωσε, η από κοινού προώθηση των επιβαλλομένων αλλαγών «ως ισχυρή γροθιά» δίνει μεγαλύτερη ισχύ στο συγκεκριμένο αίτημα. Μάλιστα, μεταξύ των 9 χωρών, συμφωνήθηκαν περαιτέρω συναντήσεις με ατζέντα που θα διαμορφώνεται από κοινού.

Αναφερόμενος σε θέματα εγγείων βελτιώσεων που ετέθησαν από Βουλευτές, τόνισε ότι στη Θεσσαλία που λειτουργούν 53 ΤΟΕΒ και ένας ΓΟΕΒ, εδώ και μήνες έχουν ζητηθεί στοιχεία για τις παρεμβάσεις που πρέπει να κάνει το κράτος αλλά απάντηση υπάρχει μόνο από τους δέκα εξ αυτών. Αναμένεται απάντηση και από τα υπόλοιπα ΤΟΕΒ, είτε μεμονωμένα είτε μέσω της Περιφέρειας, ώστε να προγραμματισθούν οι επόμενες κινήσεις.

Για τα 16.000 δεσμευμένα ΑΦΜ στον ΟΠΕΚΕΠΕ επανέλαβε ότι, μετά από έλεγχο που έχει ξεκινήσει σε όσα διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει κάτι μεμπτό, θα αποδεσμευθούν ενώ σε όσα διαπιστωθεί κάτι μεμπτό, θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη.

Αναφερόμενος στην ουσία του νομοσχεδίου ανέφερε ότι περιλαμβάνει ρυθμίσεις που αφενός εισάγουν ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τη στήριξη των αγροτών και αφετέρου ρυθμίζουν λειτουργικά ζητήματα και την ενίσχυση των πληγέντων αγροτών από τις θεομηνίες (πυρκαγιές, πλημμύρες).

Στόχοι του σχεδίου νόμου:

Η δημιουργία κτηνοτροφικών πάρκων για τον σταυλισμό των ζώων στηρίζοντας τη βιωσιμότητα των μικρών κτηνοτροφικών επιχειρήσεων.

Η αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας προκειμένου να δοθεί λύση στο χρόνιο πρόβλημα των ενδικοφανών αλιευτικών προσφυγών.

Η εισαγωγή ρυθμίσεων για τον αλιευτικό τουρισμό και τις υδατοκαλλιέργειες.

Η δημιουργία επαρκούς πλαισίου για την παράλληλη παραγωγή αγροτικών προϊόντων και λειτουργία Φ/Β σε γη υψηλής παραγωγικότητας.

Να βοηθήσει την καθημερινότητα των παραγωγών και να επιλύσει χρόνια προβλήματά τους, εξασφαλίζοντας την εν γένει βιωσιμότητά τους.

Να ρυθμίσει ζητήματα των πληγέντων από πυρκαγιές και πλημμύρες των τελευταίων μηνών, που περιήλθαν, προσωρινά ή μόνιμα, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Να διευθετήσει και να εξορθολογήσει λειτουργικά, κανονιστικά και νομοθετικά ζητήματα πάσης φύσεως.

Να εξασφαλίσει την βελτίωση της λειτουργίας οργανισμών.

Η σύσταση Αγροτικών Τμημάτων στα Επιμελητήρια ενισχύοντας την αγροτική επιχειρηματικότητα.

Η συζήτηση επί του νομοσχεδίου θα συνεχιστεί στην Επιτροπή την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

