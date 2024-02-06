Επιχείρηση «Illuminati»: Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα πλαστογραφίας και διακίνησης μεταναστών

Το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, προχώρησε την εξάρθρωση, στο πλαίσιο επιχείρησης με την κωδική ονομασία «ILLUMINATI», εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δραστηριοποιούνταν στην πλαστογραφία ταξιδιωτικών εγγράφων και στην παράνομη διακίνηση μεταναστών.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν την Δευτέρα (5/2) σε περιοχή της Αθήνας, 2 μέλη της οργάνωσης κατηγορούμενοι για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, πλαστογραφία, παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και κατοχή διαβατηρίων και ταξιδιωτικών εγγράφων τρίτων προσώπων, κατ΄ εξακολούθηση, ενώ αναζητούνται ακόμη 2 μέλη της.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, από την έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης, τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2023, λειτουργούσαν υπερσύγχρονο εργαστήριο κατάρτισης πλαστών εγγράφων, ακόμα και νέου τύπου με τη μορφή πλαστικής κάρτας, ώστε να διευκολύνουν την παράνομη είσοδο - έξοδο μεταναστών στη χώρα, αποκομίζοντας έτσι οικονομικό όφελος που ανερχόταν από 4.500 έως 6.000 για κάθε άτομο.

Συγκεκριμένα, με τη χρήση πλαστών εγγράφων τα οποία κατήρτιζαν οι ίδιοι, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης οργάνωναν παράνομες προωθήσεις μεταναστών αεροπορικά από την Ελλάδα προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με κυριότερους προορισμούς τη Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Ισπανία, Γαλλία, Πορτογαλία και την Πολωνία.

Πιο αναλυτικά, ως προς τον τρόπο δράση τους:

• αφού συνεννοούνταν με τους υπό προώθηση μετανάστες, έκαναν κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων με εικονικά στοιχεία επιβατών,

• ακολούθως ο πλαστογράφος λάμβανε σε ψηφιακή μορφή φωτογραφίες τους και κατήρτιζε ανάλογα πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, σύμφωνα με τα εικονικά στοιχεία που αναγράφονταν στις κάρτες επιβίβασης,

• έπειτα, έστελνε τα έγγραφα που είχε καταρτίσει σε ψηφιακή μορφή για τελική έγκριση σε έτερο μέλος, το οποίο είχε συνάψει την αντίστοιχη συμφωνία παράνομης προώθησης και κανόνιζε την παράδοση των εγγράφων σε φυσική μορφή.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, η ιδιαίτερα έντονη δράση της οργάνωσης καταδεικνύεται από το ότι διακινούσαν πλαστά έγγραφα και σε συνεργαζόμενα δίκτυα παράνομης διακίνησης ή «νομιμοποίησης» μεταναστών, γεγονός που ενισχύεται και από τα συνολικά 1.014 ταξιδιωτικά έγγραφα τρίτων προσώπων και αμφιβόλου γνησιότητας που βρέθηκαν.

Παράλληλα, οι τεράστιες δυνατότητες που είχαν στην κατ' επάγγελμα κατάρτιση και εμπορία πλαστών εγγράφων, με ικανό απόθεμα ώστε να καλύψουν την οποιαδήποτε ανάγκη, επιβεβαιώνεται και από το μεγάλο εύρος των χωρών των εγγράφων που διέθεταν.

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επιχείρησης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 800 πλαστικές λευκές κενές κάρτες για κατάρτιση πλαστών εγγράφων,

• πλήρως καταρτισμένα έγγραφα διαφόρων χωρών (182 Δελτία Ταυτότητας, 115 Διαβατήρια, 21 'Αδειες Διαμονής, 19 'Αδειες Ικανότητας Οδήγησης),

• υπό κατάρτιση πλαστά έγγραφα (374 Δελτία Ταυτότητας , 275 'Αδειες Παραμονής, 23 Κάρτες Πολίτη, 5 Δελτία Αιτούντος 'Ασυλο),

• επαγγελματικός εκτυπωτής με δυνατότητα μαζικής εκτύπωσης σε διάφορες επιφάνειες και με διαφορετικές ποιότητες εκτύπωσης,

• 2 συσκευές εκτύπωσης και εγχάραξης πλαστικών καρτών

• πλαστικοποιητής,

• 2 συσκευές αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων USB,

• 2 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές,

• πλήθος γραφικής ύλης και μικροϋλικών που χρησιμοποιούνται στην κατάρτιση πλαστών εγγράφων,

• 3 κινητά τηλέφωνα ,

• 12.680 ευρώ και

• δίκυκλη μοτοσυκλέτα, ως μέσο μεταφοράς διανομής πλαστών εγγράφων.

Από την Αστυνομία εκτιμάται ότι το κύκλωμα έχει αποκομίσει χρηματικά ποσά που αγγίζουν τις 450.000 ευρώ, ενώ είχε οργανώσει την παράνομη διακίνηση τουλάχιστον 50 μεταναστών.

Για τη συγκεκριμένη επιχείρηση διατηρήθηκε στενή συνεργασία, με το European Migrant Smuggling Center (E.M.S.C.) της EUROPOL πραγματοποιώντας ανταλλαγή και ανάλυση επιχειρησιακών πληροφοριών που οδήγησαν στη ταυτοποίηση των βασικών υπόπτων της οργάνωσης. Κατά την Ημέρα Δράσης (Action Day) κλήθηκε ειδικός εμπειρογνώμονας της EUROPOL προκειμένου να συνδράμει στην ανάλυση σε πραγματικό χρόνο των πληροφορικών στοιχείων με τη χρήση της κινητής μονάδας ανάλυσης δεδομένων της EUROPOL, «MOBILE OFFICE».

Από ελληνικής πλευράς, υλοποιήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Επιχειρήσεων (ΕΣΕ) και της δράσης EMPACT 2.2 EAST MED του κύκλου πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ηγείται η Ελλάδα, ενώ με πρωτοβουλία της ανωτέρω υπηρεσίας έχει κινηθεί σχετικός επιχειρησιακός φάκελος στην EUROPOL υπό τη κωδική ονομασία Op. ILLUMINATI.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

