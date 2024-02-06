Συνελήφθη 35χρονος ο οποίος κακοποιούσε άτομα με αναπηρία σε ζωντανή μετάδοση σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για γνωστό youtuber, με μεγάλο αριθμό ακολούθων.

Από την Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, συνελήφθη, μεσημβρινές ώρες σήμερα, 6 Φεβρουαρίου 2024, σε περιοχή της Αττικής, 35χρονος για εμπορία ανθρώπων και σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, με την επιβαρυντική περίσταση του άρθρου περί εγκλημάτων με ρατσιστικά χαρακτηριστικά λόγω αναπηρίας.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος, τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2023, διατηρούσε προφίλ σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, χρησιμοποιώντας ψευδώνυμο, στο οποίο μετέδιδε σε ζωντανή σύνδεση κακοποιητικές συμπεριφορές σε βάρος ατόμων με νοητική υστέρηση, με σκοπό το παράνομο οικονομικό του όφελος.

Συγκεκριμένα, οι πράξεις αυτές συνιστούσαν συνεχείς εξυβρίσεις, σωματικές βλάβες και σεξουαλικές πράξεις, τις οποίες ζητούσαν θεατές που παρακολουθούσαν σε ζωντανή ροή, πληρώνοντας το ανάλογο χρηματικό ποσό.

Ο ανωτέρω συνελήφθη στην οικία του από αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, καθώς τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, προέβη σε νέα ζωντανή μετάδοση τέτοιων πράξεων, εις βάρος δύο αδύναμων ατόμων, τα οποία και μεταφέρθηκαν σε δομή φιλοξενίας.

Στις νομότυπες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -7- σκληροί δίσκοι και -4- κινητά τηλέφωνα, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

