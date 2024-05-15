Ένα σοκαριστικό βίντεο από την στιγμή της απόπειρας δολοφονίας του πρωθυπουργού της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, έρχεται στη δημοσιότητα.

Στο βίντεο φαίνεται η στιγμή που ο Φίτσο πλησιάζει το πλήθος και τότε ο δράστης βγάζει όπλο και πυροβολεί από πολύ κοντινή απόσταση τον Σλοβάκο πρωθυπουργό.

Στο σημείο επικρατεί πανικός και αμέσως σπεύδουν στο σημείο οι άνδρες της ασφάλειας του Σλοβάκου πρωθυπουργού οι οποίοι τον σηκώνουν άρον άρον και τον μεταφέρουν στον αυτοκίνητο.

Footage showing the moment of attack on Slovakia Prime Minister Robert Fico today. pic.twitter.com/UPGhI7t6wR — Clash Report (@clashreport) May 15, 2024

Η απόπειρα δολοφονίας του πρωθυπουργού της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο έγινε την ώρα που αποχωρούσε από κυβερνητική σύσκεψη σε πόλη 150 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Μπρατισλάβα.

Ο Φίτσο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο αφού δέχτηκε σφαίρες στο χέρι, το πόδι και την κοιλιά.

Πηγή: skai.gr

