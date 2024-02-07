Της Πηνελόπης Γκάλιου

Η πολιτική βούληση της κυβέρνησης για διάλογο με τους αγρότες παραμένει αμετάβλητη, όπως και η πρόθεσή της για την εξεύρεση των καλύτερων δυνατών λύσεων για τα προβλήματα των αγροτών, διαμηνύει το Μέγαρο Μαξίμου έναντι της κλιμάκωσης που επιδιώκουν οι αγρότες μετά τις αποφάσεις που έλαβαν κατά την πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας.

Απαράβατος κανόνας ωστόσο, που τονίζεται σε όλους τους τόνους και από όλα τα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη, είναι πως τα όποια μέτρα στήριξης και ενίσχυσης των αγροτών, αλλά και κάθε κοινωνικής ομάδας που διεκδικεί την υλοποίηση των αιτημάτων της, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δημοσιονομικά όρια που έχουν τεθεί με τον προϋπολογισμό και την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης.

Σε αυτόν ακριβώς τον κανόνα αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός κατά τη συζήτηση που είχε με τον πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Νικόλαο Μπακατσέλο στο πλαίσιο εκδήλωσης που οργάνωσε το Επιμελητήριο με τίτλο "Προώθηση ενός βιώσιμου οικονομικού μέλλοντος εν μέσω παγκόσμιων προκλήσεων". «Μία απαράβατη προϋπόθεση να συνεχιστεί η ανάκαμψη είναι η συνετή δημοσιονομική πολιτική» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας πως "αυτή η συνέπεια μας επιτρέπει να επιστρέφουμε χρήματα στην κοινωνία" ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους αγρότες, υπενθυμίζοντας μεταξύ άλλων πως η κυβέρνηση μέσω ΕΛΓΑ έδωσε πάνω από 1 δις ευρώ και αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει αν οικονομία δεν πήγαινε καλά.

Η τοποθέτηση του πρωθυπουργού όμως είχε και μία αιχμή για τους αγρότες, οι οποίοι το τελευταίο διάστημα μονοπωλούν με τις κινητοποιήσεις τους το ενδιαφέρον και των μέσω ενημέρωσης, ενώ αυξάνουν παράλληλα την πίεσή τους και με την απειλή να κλείσουν τους δρόμους, "κόβοντας" την Ελλάδα στα δύο, με ότι αυτό συνεπάγεται. Υπό αυτό το κλίμα ο πρωθυπουργός θέλησε να προτάξει την κοινωνική συνοχή τονίζοντας πως «Η δίκαιη κατανομή του πλούτου που δημιουργεί η ελληνική οικονομία είναι απαραίτητη προϋπόθεση διατήρησης κοινωνικής συνοχής» ενώ αναφέρθηκε στον δίκαιο, όπως χαρακτήρισε, τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση διαχειρίζεται διαφορετικά αιτήματα και δεν ξέχνα αυτούς που δεν έχουν τρόπο να πιέσουν ή να τραβήξουν το ενδιαφέρον των ΜΜΕ, φωτογραφίζοντας τις κινητοποιήσεις των αγροτών.

Προς το παρόν πάντως και οι δύο πλευρές μέχρι να "ξεδιπλώσουν" το σύνολο της στρατηγικής τους, επιδιώκουν το διάλογο με τον ίδιο τον πρωθυπουργό να έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης ακόμη και του ίδιου μαζί με τους εκπροσώπους των αγροτών. Το πρόβλημα, ωστόσο, έγκειται, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στο γεγονός ότι οι αγρότες δεν έχουν μία ενιαία εκπροσώπηση και έναν ενιαίο θεσμικό φορέα που θα μπορούσε να κάτσει στο ίδιο τραπέζι με τον πρωθυπουργό.

Μέχρι δε, να συμβεί μία ενδεχόμενη τέτοια συνάντηση είτε στο Μέγαρο Μαξίμου είτε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, έχει αναπτυχθεί ένας εξ αποστάσεως διάλογος μεταξύ των δυο πλευρών, με αντιπαράθεση επιχειρημάτων και πολιτικών και έχοντας κάνει σαφή τη θέση της η κυβέρνηση ότι δεν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια ώστε να υπάρξουν νέα μέτρα στήριξης των αγροτών. Αφήνουν όμως ένα παράθυρο ανοιχτό, να δοθεί νωρίτερα η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο και όχι στο τέλος του έτους.

Σε ό,τι αφορά στα αιτήματα των αγροτών που ανακοινώθηκαν από το Συντονιστικό των εκπροσώπων των μπλόκων στη Νίκαια της Λάρισας το κυβερνητικό επιτελείο απαντά σε ένα προς ένα.

Ειδικότερα, για το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο, επισημαίνεται πως ήδη ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής ανακοίνωσε την περασμένη Παρασκευή την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο και για το 2024, μέτρο ύψους 82 εκατ. ευρώ. Το μέτρο της επιστροφής του ΕΦΚ είχε ενεργοποιηθεί από την κυβέρνηση και για τα έτη 2022 και 2023. Για αυτά τα δύο έτη έχουν επιστραφεί περί τα 160 εκατ. € σε 297.000 κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

Στο επόμενο αγροτικό αίτημα για το κόστος του ρεύματος στα 7 λεπτά η κιλοβατώρα, κυβερνητικές πηγές επίσης παραπέμπουν στην τοποθέτηση του πρωθυπουργού στη Βουλή και την ανακοίνωση για πρόσθετη έκπτωση της ΔΕΗ κατά 10% στο αγροτικό ρεύμα από τον Μάϊο μέχρι και τον Σεπτέμβριο, που είναι μήνες υψηλών αγροτικών καταναλώσεων. Υπενθυμίζουν επίσης και τη ρύθμιση των χρεών προς τη ΔΕΗ των Τοπικών και Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ, ΓΟΕΒ), που φτάνουν σήμερα τα 87 εκ. ευρώ.

Σχετικά με τα φωτοβολταϊκά για τους αγρότες, αναφέρεται η μείωση σε διάστημα διετίας της τιμής της κιλοβατώρας, κατ΄ελάχιστον 30% για τους αγρότες που συμμετέχουν σε συνεργατικά σχήματα (συνεταιρισμοί, οργανώσεις και ομάδες παραγωγών κ.λπ.) και στους αγρότες που ασκούν συμβολαιακή γεωργία με την κατασκευή των νέων φωτοβολταϊκών για τους αγρότες, με εγγυημένη τιμή για διάστημα δεκαετίας. Για τους μεμονωμένους αγρότες θα ξεκινήσει άμεσα νέο Πρόγραμμα αποκλειστικά για Αγρότες με τίτλο «Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι», ύψους 30 εκ. ευρώ.

Στη συνολικότερη προσπάθεια για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, σημειώνεται πως θα συμβάλει και το Πρόγραμμα Απόλλων, το μεγαλύτερο πρόγραμμα ενεργειακού συμψηφισμού με πράσινη ενέργεια στη χώρα, μέσα από το οποίο, οι ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ θα έχουν σημαντική, και μόνιμη, ανακούφιση από το ενεργειακό κόστος.

Για την επιδότηση σε εφόδια και ζωοτροφές που αιτούνται οι αγρότες, η απάντηση της κυβέρνησης είναι ότι έχει μειώσει τον ΦΠΑ από το 13% στο 6% για τις ζωοτροφές και τα λιπάσματα και τον ΦΠΑ για αγορά αγροτικών μηχανημάτων από το 24% στο 13%. Ενώ παράλληλα μείωσε τη φορολογία των αγροτών, θεσμοθέτησε νέα φορολογική κλίμακα, κατήργησε το νόμο Κατρούγκαλου, διευκόλυνε μέσω του Ταμείου Μικροπιστώσεων την πρόσβαση σε χρηματοδότηση των αγροτών και κατήργησε τη φορολόγηση των ενισχύσεων από το πρώτο ευρώ που είχε επιβάλει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Για την μη εφαρμογή της νέας ΚΑΠ και την επαναδιαπραγμάτευσή της, κυβερνητικές πηγές υπενθυμίζουν ότι με διαπραγμάτευση στις Βρυξέλλες η κυβέρνηση διατήρησε για τους Έλληνες αγρότες τους ίδιους πόρους από την ΚΑΠ όταν αυτοί μειώθηκαν για άλλες χώρες.

Πιο συγκεκριμένα η μη εφαρμογή της νέας ΚΑΠ θα στερούσε από τους Έλληνες αγρότες ενισχύσεις της τάξεως των 2,8 δις ετησίως που σήμερα είτε λαμβάνουν απ' ευθείας, είτε μέσω διαφόρων προγραμμάτων, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σχετικά με τις αποζημιώσεις στο 100% και αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος στα προϊόντα που ζητούν οι αγρότες, αναφέρεται πως η κατάργηση του 20% της παρακράτησης του ΕΛΓΑ, ξεκίνησε από τον ΙΑΝΟ και εφαρμόσθηκε σε όλες τις περιπτώσεις θεομηνιών και ακραίων καταστροφών, όπως στον παγετό της άνοιξης 2021, στις σφοδρές χαλαζοπτώσεις του Ιουνίου 2022, ενώ εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή και στη Θεσσαλία σύμφωνα με το ad hοc πρόγραμμα το οποίο, επίσης, δεν προβλέπει μείωση του 20%. Η κυβέρνηση καθιέρωσε τις προκαταβολές σε συνδυασμό με τη μη παρακράτηση του 20% για να ενισχύσει τα αγροτικά νοικοκυριά, που πλήττονται από φυσικές καταστροφές.

Τέλος για τις παράνομες ελληνοποιήσεις, τονίζεται πως με εντολή του αρμοδίου υπουργού Λευτέρη Αυγενάκη, από τις 18 Ιανουαρίου έχουν ξεκινήσει σαρωτικοί έλεγχοι στην αγορά από μικτά κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ, του ΕΦΕΤ, του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και των κατά τόπους κτηνιατρικών υπηρεσιών των ΔΑΟΚ. Πρόκειται για ελέγχους που πραγματοποιούνται στις πύλες εισόδου της χώρας, σε λιμάνια, σε super market και σε λοιπά σημεία λιανικής πώλησης σε ολόκληρη τη χώρα.

Έλεγχοι γίνονται επίσης και σε βυτιοφόρα μεταφοράς γάλακτος, καθώς έχουν γίνει σχετικές καταγγελίες προς το ΥΠΑΑΤ. Στους ελέγχους λαμβάνονται δείγματα προϊόντων γάλακτος αποστέλλονται στα διαπιστευμένα εργαστήρια για περαιτέρω χημικές αναλύσεις, με στόχο την τήρηση της νομοθεσίας σχετικά με την επισήμανση της ετικέτας, όσο και των ισοζυγίων γάλακτος που τηρεί η κάθε μεταποιητική βιομηχανία. Έλεγχοι γίνονται, ακόμη, και για την τήρηση των προδιαγραφών για τα προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ. Αντίστοιχοι μηχανισμοί του ΥΠΑΤ θα κινηθούν και για ελέγχους στο μέλι και στο κρέας.

