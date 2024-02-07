Βουλή: Τροπολογία  για νέες ενισχύσεις σε αγρότες και επιχειρήσεις που είχαν απώλειες λόγω φυσικών καταστροφών - Την Πέμπτη στην Ολομέλεια

Του Γιάννη Ανυφαντή

Τροπολογία με την οποία θεσπίζεται νέο πλαίσιο για την ενίσχυση επιχειρήσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων που κατέγραψαν οικονομικές απώλειες λόγω φυσικών καταστροφών κατατέθηκε το βράδυ της Τρίτης στο νομοσχέδιο για την κυβερνοασφάλεια που έρχεται προς ψήφιση στην Ολομέλεια την Πέμπτη.

Η διάταξη του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ορίζει ότι: «Σε επιχειρήσεις που έχουν έδρα ή υποκατάστημα, καθώς και σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις που δραστηριοποιούνται, σε περιοχές που επλήγησαν από εκτεταμένες φυσικές καταστροφές και υφίστανται συνεπεία αυτών οικονομικές απώλειες σε βραχυπρόθεσμο ή μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, δύναται να θεσπίζονται καθεστώτα για τη χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης για συγκεκριμένη περίμετρο δικαιούχων.

Η ενίσχυση χορηγείται τηρουμένων των προϋποθέσεων των ενωσιακών κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις. Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης».

Στην ουσία πρόκειται για ένα νέο πλαίσιο ενισχύσεων παρεμφερές με την ενίσχυση επιχειρήσεων που είχαν οικονομική ζημία κατά την περίοδο της πανδημίας.

