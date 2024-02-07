Λογαριασμός
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 7 Φεβρουαρίου

Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά 

Εορτολόγιο

Σήμερα των Οσίου Παρθενίου, Οσίου Λουκά γιορτάζουν οι Παρθένιος, Παρθένης, Παρθενία, Παρθενόπη, Λουκάς, Λουκία, Λουκίτσα *


Ανατολή ήλιου: 07:24 - Δύση ήλιου: 17:54

Σελήνη 16.2 ημερών

