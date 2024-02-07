Πρόσκληση στους αγρότες, ώστε αντιπροσωπεία του συντονιστικού των μπλόκων να έρθει ακόμη και σήμερα ή αύριο στην Αθήνα για διάλογο, με ανοιχτούς δρόμους, απηύθυνε μέσω του ΣΚΑΙ 100,3 ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης.

«Όσο η οικονομία της χώρας βελτιώνεται, άλλο τόσο εξορθολογίζουμε ζητήματα που είναι στρεβλά. Δεν τελειώσαμε, είμαστε σε διαρκή πορεία» ανέφερε ο κ. Αυγενάκης.

Επισήμανε ότι έχουν ικανοποιηθεί αιτήματα των αγροτών όπως η μείωση του ΦΠΑ σε λιπάσματα και ζωοοτροφές και η μείωση του ΦΠΑ στα αγροτικά μηχανήματα.

Την ίδια ώρα κλιμακώνουν περαιτέρω από σήμερα τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες με ταυτόχρονο κλείσιμο σημείων στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο σε όλα τα μπλόκα, ενώ την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο στην Αθήνα με τα τρακτέρ.

Στην κεντρική Μακεδονία, στις 13:00 και για 30 λεπτά, οι αγρότες κλείνουν τα μπλόκα σε Μάλγαρα, Δερβένι, Στρυμωνικό, Χαλκηδόνα και Κουλούρα.

Στις 3 οι αγρότες του Αλμυρού θα κλείσουν την εθνική Αθηνών-Θεσσαλονίκης.

Στη Θεσσαλία στις 5 το απόγευμα κλείνουν τα μπλόκα σε Πλατύκαμπο, Καρδίτσα και Στεφανοβίκειο.

Σε νέο δίωρο συμβολικό αποκλεισμό 6 με 8 το βράδυ θα προχωρήσουν και σήμερα οι αγρότες στα Νέα Μουδανιά.

