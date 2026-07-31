Πρωινό Magazino 31-07-2026

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Παρουσίαση: Μεράνια Πασχαλίδη
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Κρήτη και ακόμη 11 περιοχές
Στο επίπεδο 4 η Αττική, η Βοιωτία, η Αιτωλοακαρνανία, η Κρήτη, οι Κυκλάδες και τμήματα της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας και του Βορειοανατολικού Αιγαίου