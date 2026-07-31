Για τη μακροχρόνια και επώδυνη σχέση της με το φαγητό και την εικόνα του σώματός της μίλησε ανοιχτά η Χιλάρια Μπάλντουιν, αποκαλύπτοντας ότι αντιμετώπιζε διατροφικές διαταραχές επί δύο δεκαετίες.

Η 42χρονη σύζυγος του Άλεκ Μπάλντουιν περιέγραψε τις ακραίες συμπεριφορές που είχε υιοθετήσει απέναντι στη διατροφή, ενώ παραδέχτηκε ότι κάποια στιγμή φοβόταν ακόμη και τις θερμίδες που ενδεχομένως περιείχε η οδοντόκρεμα. «Πέρασα από ανορεξία, βουλιμία, υπερφαγία, υποσιτισμό. Τα έκανα όλα», δήλωσε η ίδια.

«Ξεκίνησα δίαιτα όταν ήμουν πέντε ετών»

Η πρώην διαγωνιζόμενη του «Dancing with the Stars» αποκάλυψε ότι η εμμονή της με το βάρος άρχισε από την παιδική της ηλικία. «Ξεκίνησα δίαιτα όταν ήμουν πέντε ετών», είπε. Κοιτάζοντας σήμερα φωτογραφίες από εκείνη την περίοδο, όπως εξήγησε, συνειδητοποιεί ότι δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα με την εμφάνισή της. «Κοίταξα πίσω και σκέφτηκα: “Ήμουν μια χαρά”. Τότε, όμως, πίστευα ότι έμοιαζα με φάλαινα», ανέφερε.

Η ίδια περιέγραψε όσα βίωνε ως το αποτέλεσμα μιας βαθύτερης εσωτερικής δυσκολίας. «Υπήρχε κάτι μέσα μου που ήταν διαλυμένο», εξομολογήθηκε.

Ο ρόλος της ΔΕΠΥ

Η Χιλάρια Μπάλντουιν αναφέρθηκε και στη ΔΕΠΥ (Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας), εξηγώντας ότι επηρέασε τη σχέση της με το φαγητό. Όπως είπε, η υπερβολική προσήλωση σε συγκεκριμένες σκέψεις μπορεί να αποδειχθεί καταστροφική. Στη δική της περίπτωση, όμως, έγινε τελικά και κίνητρο για να προσπαθήσει να αλλάξει τη ζωή της.

«Ένιωθα ότι έπρεπε να το λύσω. Δεν ήθελα να συνεχίσω να ζω έτσι. Ήμουν δυστυχισμένη. Δεν μπορούσα να έχω καλές σχέσεις ή καλές φιλίες. Δεν μπορούσα να βγω για φαγητό με άλλους ανθρώπους. Ήταν τρομερά αγχωτικό», δήλωσε.

Χαρακτηριστικό της έντασης με την οποία βίωνε την κατάσταση ήταν, όπως αποκάλυψε, το γεγονός ότι ανησυχούσε ακόμη και για προϊόντα που δεν αποτελούν τροφή. «Φοβόμουν πόσες θερμίδες μπορεί να είχε η οδοντόκρεμα», είπε, χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη σκέψη «παράνοια».

Καθοριστικό ρόλο στην προσπάθειά της να αναρρώσει έπαιξε η επιθυμία της να γίνει μητέρα. «Ήθελα να είμαι σίγουρη ότι θα το είχα ξεπεράσει πριν αποκτήσω παιδιά, επειδή δεν ήθελα να τους μεταδώσω τις συνήθειές μου», εξήγησε.

Η Χιλάρια Μπάλντουιν και ο σύζυγός της, Άλεκ Μπάλντουιν, έχουν αποκτήσει επτά παιδιά. Η ίδια έχει επίσης μία θετή κόρη, την 30χρονη Άιρλαντ Μπάλντουιν, την οποία απέκτησε ο ηθοποιός από τον προηγούμενο γάμο του με την Κιμ Μπέισινγκερ.

Πηγή: skai.gr

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