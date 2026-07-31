Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Θανατηφόρο τροχαίο στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης – Νεκρός 26χρονος οδηγός μηχανής

Συγκεκριμένα, αυτοκίνητο που οδηγούσε 56χρονος συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα του 26χρονου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά και ο οδηγός του αυτοκινήτου

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
τροχαίο

Ένας 26χρονος έχασε τη ζωή τα ξημερώματα, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, αυτοκίνητο που οδηγούσε 56χρονος συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα του 26χρονου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ο οδηγός του αυτοκινήτου και σοβαρά ο οδηγός της μηχανής.

Ο 26χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου και κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Θεσσαλονίκη τροχαίο δυστύχημα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark

Απόρρητο