Ένας 26χρονος έχασε τη ζωή τα ξημερώματα, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, αυτοκίνητο που οδηγούσε 56χρονος συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα του 26χρονου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ο οδηγός του αυτοκινήτου και σοβαρά ο οδηγός της μηχανής.

Ο 26χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου και κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

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