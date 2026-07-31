Ένας 26χρονος έχασε τη ζωή τα ξημερώματα, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.
Συγκεκριμένα, αυτοκίνητο που οδηγούσε 56χρονος συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα του 26χρονου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ο οδηγός του αυτοκινήτου και σοβαρά ο οδηγός της μηχανής.
Ο 26χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου και κατέληξε.
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