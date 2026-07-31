Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό ομάδας ορειβατών που αγνοούνται μετά από ισχυρή χιονοστιβάδα στο Πακιστάν. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο παγκοσμίου φήμης ορειβάτης Νιρμάλ Πούρτζα, όπως ανακοίνωσε ο Αλπικός Όμιλος του Πακιστάν.

Ομάδες διάσωσης, τόσο από εδάφους όσο και με τη συνδρομή ελικοπτέρων, ερευνούν την οροσειρά του Καρακορούμ αναζητώντας τους 10 ορειβάτες, μεταξύ των οποίων και ένας Αμερικανός, οι οποίοι εκτιμάται ότι βρίσκονταν στο Μπρόουντ Πικ, ύψους 8.047 μέτρων, όταν εκδηλώθηκε η χιονοστιβάδα γύρω στο μεσημέρι της Πέμπτης 30/7.

Μέχρι στιγμής, οι επίγειες ομάδες έρευνας έχουν ανασύρει τέσσερα πτώματα, δήλωσε ο πρόεδρος του Αλπικού Ομίλου του Πακιστάν, Ιρφάν Αρσάντ Καν. Οι σοροί δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί.

Σύμφωνα με τον Αλπικό Όμιλο, εκτός από τον Πούρτζα και την Αμερικανίδα Μάλορι Γκέις, στην αποστολή συμμετείχαν επίσης ορειβάτες από το Ομάν, το Πακιστάν και το Νεπάλ.

Από τη στιγμή που σημειώθηκε η χιονοστιβάδα δεν έχει υπάρξει καμία επικοινωνία με κανένα από τα μέλη της αποστολής.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα του Alpine Club, Ayaz Ahmed Shigri, η θέση τεσσάρων ορειβατών εξακολουθεί να καταγράφεται μέσω συστημάτων GPS.

Οι καιρικές συνθήκες ήταν αίθριες το πρωί της Παρασκευής 31/7 και, σύμφωνα με τον Σίγκρι, αναμενόταν να παραμείνουν ευνοϊκές καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, γεγονός που ενισχύει τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων.

Ποιος είναι ο Νιρμάλ «Νιμς» Πούρτζα

Ο Νιρμάλ Πούρτζα, γνωστός διεθνώς ως «Νιμς», έγραψε ιστορία το 2019, όταν κατέκτησε και τις 14 κορυφές του κόσμου με υψόμετρο άνω των 8.000 μέτρων μέσα σε λίγο περισσότερο από έξι μήνες. Το εντυπωσιακό αυτό επίτευγμα καταγράφηκε στο επιτυχημένο ντοκιμαντέρ του Netflix «14 Κορυφές: Τίποτα δεν είναι αδύνατο».

Πριν αφοσιωθεί στην ορειβασία, υπηρέτησε επί 16 χρόνια στις βρετανικές ένοπλες δυνάμεις, αρχικά στην Ταξιαρχία των Γκούρκας και στη συνέχεια στην Ειδική Υπηρεσία Σκαφών (Special Boat Service - SBS), μία από τις πλέον επίλεκτες μονάδες του Βασιλικού Ναυτικού του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η ενασχόλησή του με την ορειβασία ξεκίνησε το 2012, όταν πραγματοποίησε πεζοπορία στο στρατόπεδο βάσης του Έβερεστ. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του ιδρύματός του, Nimsdai, η εμπειρία αυτή «πυροδότησε το πάθος και τη φιλοδοξία του για τα βουνά», ενώ το ίδρυμα δραστηριοποιείται στην υποστήριξη ορεινών κοινοτήτων του Νεπάλ.

Ο ίδιος είχε δηλώσει στο CNN το 2019 ότι γρήγορα «εθίστηκε» στην αναρρίχηση.



Το 2018 τιμήθηκε με τον τίτλο του Μέλους του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας (MBE), για τις υπηρεσίες του στις βρετανικές ένοπλες δυνάμεις και τις εξαιρετικές ορειβατικές του επιδόσεις.

Το ιστορικό ρεκόρ και οι εντυπωσιακές διασώσεις

Ο Πούρτζα ξεκίνησε την προσπάθειά του να κατακτήσει τις 14 υψηλότερες κορυφές του κόσμου τον Απρίλιο του 2019 και ολοκλήρωσε το εγχείρημα μόλις 189 ημέρες αργότερα, τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς. Με αυτόν τον τρόπο συνέτριψε το προηγούμενο ρεκόρ που είχε σημειώσει το 2013 ο Νοτιοκορεάτης Κιμ Τσανγκ-χο, βελτιώνοντάς το κατά περισσότερο από επτά χρόνια.

Παράλληλα, ο Πούρτζα και η ομάδα του πραγματοποίησαν σειρά ιδιαίτερα επικίνδυνων επιχειρήσεων διάσωσης στα Ιμαλάια, θέτοντας πολλές φορές σε κίνδυνο τη δική τους ζωή για να σώσουν άλλους ορειβάτες.

Ο ίδιος είχε χαρακτηρίσει στο CNN την ιστορική του αποστολή ως μια «εξαιρετικά, τρομερά καλή εμπειρία», παρά το γεγονός ότι κατά την ανάβαση στο Λότσε, την τέταρτη υψηλότερη κορυφή της Γης, του έκλεψαν τις φιάλες οξυγόνου.

Το 2023, το ρεκόρ ταχύτητας για την κατάκτηση και των 14 κορυφών καταρρίφθηκε από τη Νορβηγίδα Κριστίν Χαρίλα και τον Νεπαλέζο Τεντζίν Σέρπα, οι οποίοι ολοκλήρωσαν το εγχείρημα μέσα σε τρεις μήνες και μία ημέρα.

Η συμβολή του στην ασφάλεια της ορειβασίας

Ο Πούρτζα συνέβαλε καθοριστικά στην ανάδειξη του προβλήματος του «υπερπληθυσμού» στο Έβερεστ, όταν το 2019 δημοσίευσε τη φωτογραφία με το περίφημο «κυκλοφοριακό μποτιλιάρισμα» από δεκάδες ορειβάτες στις ανώτερες πλαγιές της υψηλότερης κορυφής του κόσμου.

Οι εικόνες προκάλεσαν διεθνή αίσθηση και οδήγησαν την κυβέρνηση του Νεπάλ στην επεξεργασία νέων κανόνων για τις αναρριχητικές αποστολές.



Το 2024 πέτυχε ακόμη ένα ιστορικό επίτευγμα, καθώς έγινε ο ταχύτερος άνθρωπος που κατέκτησε και τις 14 κορυφές άνω των 8.000 μέτρων χωρίς τη χρήση συμπληρωματικού οξυγόνου.

Η κατάκτηση ακόμη και μίας κορυφής άνω των 8.000 μέτρων θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη, καθώς οι ορειβάτες εισέρχονται στη λεγόμενη «ζώνη θανάτου», δηλαδή σε υψόμετρα όπου η ατμοσφαιρική συγκέντρωση οξυγόνου δεν επαρκεί για τη φυσιολογική λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού.

Το Μπρόουντ Πικ και το βαρύ ιστορικό του

Το Μπρόουντ Πικ, η 12η υψηλότερη κορυφή του κόσμου, θεωρείται ελαφρώς λιγότερο απαιτητικό τεχνικά σε σχέση με άλλες κορυφές, όπως η γειτονική Κ2. Ωστόσο, είναι γνωστό για τις ακραίες και εξαιρετικά απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή.

Το 2013, τρεις Ιρανοί ορειβάτες έχασαν τη ζωή τους κατά την κατάβασή τους, αφού είχαν κατακτήσει την κορυφή.

Η χειρότερη σύγχρονη ορειβατική τραγωδία στο Πακιστάν σημειώθηκε το 2008, όταν 11 ορειβάτες σκοτώθηκαν ύστερα από χιονοστιβάδα στην Κ2.



Το επόμενο μεγάλο όνειρο



Μετά την ανάβασή του στο Μπρόουντ Πικ, ο Πούρτζα σχεδίαζε να συνεχίσει στο Τσο Όγιου, την έκτη υψηλότερη κορυφή του κόσμου στα Ιμαλάια, με στόχο να γίνει ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία που θα κατακτούσε και τις 14 κορυφές άνω των 8.000 μέτρων δύο φορές.

Το σχέδιό του είχε γνωστοποιηθεί μέσω ανάρτησης στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ τη Δευτέρα.

Στην τελευταία του δημόσια ανάρτηση πριν από την αποστολή έγραψε:

«Μπρόουντ Πικ, δεν ζητώ τίποτα άλλο παρά ασφαλή διέλευση πάνω και κάτω.

Δεν θεωρώ κανένα βουνό δεδομένο. Ούτε ένα. Τη στιγμή που το πόδι μου φεύγει από το base camp, είναι 100%. Πάντα ήταν. Πάντα θα είναι.»



Πηγή: skai.gr

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