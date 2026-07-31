Η UEFA προχώρησε στη σκληρότερη μέχρι σήμερα αντίδρασή της απέναντι στη FIFA και τον πρόεδρό της, Τζιάνι Ινφαντίνο, ανακοινώνοντας ότι η ίδια και οι εθνικές ομοσπονδίες-μέλη της δεν θα συμμετάσχουν στις διοργανώσεις της FIFA, εφόσον εγκριθεί το επίμαχο σχέδιο χρηματοδότησης που προωθεί η παγκόσμια ομοσπονδία.

Η δήλωση της UEFA αποτελεί απάντηση στην πρόταση του Ινφαντίνο να πωληθεί το 20% θυγατρικής εταιρείας που θα αναλάβει τη διαχείριση των διοργανώσεων της FIFA, μεταξύ αυτών και του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η εταιρεία θα παραμείνει υπό τον έλεγχο της FIFA, όμως μέρος της χρηματοδότησής της θα προέρχεται από ιδιώτες επενδυτές, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο Τζόσουα Κούσνερ, αδελφός του γαμπρού του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Αβεβαιότητα για τις διοργανώσεις

Παρά τη σκληρή στάση της UEFA, ακόμη και υψηλόβαθμα στελέχη του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου παραδέχονται ότι δεν είναι σαφές πώς θα εξελιχθεί η κρίση.

Όπως ανέφερε ανώτερη ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική πηγή, δεν φαίνεται να είχε εξεταστεί επαρκώς ο τρόπος εφαρμογής της απόφασης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών Κ20, το οποίο αρχίζει στις 5 Σεπτεμβρίου στην Πολωνία με τη συμμετοχή πολλών ευρωπαϊκών ομάδων.

Η απειλή αποχώρησης της UEFA θα ενεργοποιηθεί εφόσον εγκριθεί η συμφωνία της FIFA. Ωστόσο, η προθεσμία που έχουν οι εθνικές ομοσπονδίες για να αποδεχθούν τη συμφωνία λήγει στις 19 Σεπτεμβρίου, γεγονός που δημιουργεί ακόμη και το θεωρητικό ενδεχόμενο αποχωρήσεων κατά τη διάρκεια της ίδιας της διοργάνωσης.

Αμέσως μετά ακολουθούν τα προκριματικά των πλέι οφ για το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών, στα οποία συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, η Αγγλία, η Σκωτία, η Ουαλία και η Βόρεια Ιρλανδία.

Η αντιπρόεδρος της UEFA και πρώην διεθνής της Ουαλίας Λόρα ΜακΆλιστερ χαρακτήρισε αδιανόητη την προοπτική αποκλεισμού των εθνικών ομάδων.

«Κανείς δεν μπορεί να διανοηθεί ότι δεν θα συμμετάσχουν στις σημαντικότερες διοργανώσεις», δήλωσε στο BBC Radio 5 Live, επιρρίπτοντας παράλληλα την ευθύνη στη FIFA.

«Δεν πρόκειται για πρόβλημα που δημιούργησε η UEFA. Είναι πρόβλημα που δημιούργησε η FIFA. Κανείς δεν θέλει να πληγούν οι ποδοσφαιριστές ή οι εθνικές ομάδες, όμως οδηγηθήκαμε σε αυτό το σημείο εξαιτίας των επιλογών της FIFA», ανέφερε.

Αμφισβητείται ο Ινφαντίνο

Η κρίση φαίνεται πλέον να αγγίζει και τον ίδιο τον Τζιάνι Ινφαντίνο.

Μετά την ανακοίνωση της UEFA, ακολούθησε αντίστοιχη τοποθέτηση της Concacaf, της συνομοσπονδίας Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής, η οποία γνωστοποίησε ότι και τα 41 μέλη της απορρίπτουν τις προτάσεις της FIFA.

Η πρόεδρος της Αγγλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και αντιπρόεδρος της FIFA, Ντέμπι Χιούιτ, εξέφρασε επίσης την αντίθεσή της κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης της UEFA, με την FA να δηλώνει ότι βρίσκεται «ώμο με ώμο» με τους Ευρωπαίους εταίρους της.

Ανάλογη ήταν και η θέση της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας Σκωτίας, της οποίας ο πρόεδρος Μάικ Μάλρονεϊ προεδρεύει και της οικονομικής επιτροπής της FIFA.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το BBC, το κλίμα στην έκτακτη συνεδρίαση της UEFA κυριαρχήθηκε από οργή, όχι μόνο για το ίδιο το σχέδιο, αλλά και για την απουσία ουσιαστικής διαβούλευσης από την πλευρά του Ινφαντίνο.

Απαντώντας στις αντιδράσεις, η FIFA υποστήριξε ότι η διαδικασία διαβούλευσης «διαταράχθηκε από ανακριβή δημοσιεύματα», επιμένοντας πως:

«Κανείς δεν πουλά το ποδόσφαιρο. Η FIFA δεν θα εξέταζε ποτέ κάτι τέτοιο.»

Αναζητείται αντίπαλος στις εκλογές

Ο Ινφαντίνο εξελέγη πρόεδρος της FIFA το 2016 και αναμένεται να διεκδικήσει τέταρτη θητεία τον ερχόμενο Μάρτιο.

Μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν σχεδόν βέβαιο ότι θα επανεκλεγεί χωρίς αντίπαλο, καθώς αρκετές εθνικές ομοσπονδίες είχαν ήδη εκφράσει τη στήριξή τους.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, σε αρκετές συνομοσπονδίες αυξάνεται η δυσπιστία απέναντι στον τρόπο διοίκησής του και ήδη συζητείται το ενδεχόμενο να βρεθεί υποψήφιος απέναντί του.

Μεταξύ των ονομάτων που ακούγονται βρίσκεται ο πρόεδρος της Παρί Σεν Ζερμέν, Νασέρ Αλ-Κελαϊφί, ο οποίος θεωρείται μία από τις ισχυρότερες προσωπικότητες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Ωστόσο, άνθρωποι του περιβάλλοντός του διαβεβαιώνουν ότι δεν ενδιαφέρεται να διεκδικήσει την προεδρία της FIFA.

«Η FIFA δεν μπορεί χωρίς την Ευρώπη»

Πρώην πρόεδρος της Αγγλικής Ομοσπονδίας, Ντέιβιντ Μπέρνσταϊν, εκτίμησε ότι σε έναν φυσιολογικό οργανισμό μια τόσο σοβαρή κρίση θα μπορούσε να οδηγήσει στην απομάκρυνση του προέδρου.

Παρόλα αυτά σημείωσε ότι η FIFA λειτουργεί διαφορετικά, καθώς η παραμονή του Ινφαντίνο θα εξαρτηθεί από τη στήριξη των εθνικών ομοσπονδιών.

Από την πλευρά του, ο πρώην γενικός διευθυντής της UEFA Λαρς-Κρίστερ Όλσον υποστήριξε ότι ο Ινφαντίνο έχει πλέον υπερβεί τα όρια και εισηγήθηκε μια συνολική μεταρρύθμιση, ώστε η προεδρία της FIFA να εναλλάσσεται μεταξύ διαφορετικών συνομοσπονδιών και να μην συγκεντρώνεται υπερβολική εξουσία σε ένα πρόσωπο.

Παρότι η UEFA εκπροσωπεί 55 από τις 211 εθνικές ομοσπονδίες της FIFA, παραμένει η ισχυρότερη αγωνιστικά συνομοσπονδία.

Στα τελευταία Παγκόσμια Κύπελλα ανδρών, γυναικών και συλλόγων, οι ευρωπαϊκές ομάδες κατέλαβαν τρεις από τις τέσσερις θέσεις των ημιτελικών.

Ενδεχόμενη αποχώρηση της Ευρώπης από τις διοργανώσεις της FIFA θα είχε τεράστιο αγωνιστικό αλλά και εμπορικό αντίκτυπο, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη την υλοποίηση των οικονομικών στόχων που έχει θέσει ο Ινφαντίνο, ο οποίος έχει κάνει λόγο για ένα προϊόν αξίας 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Όπως τόνισε ο Μπέρνσταϊν, μια οριστική διάσπαση θα ήταν ζημιογόνα για όλους.

«Η FIFA δεν μπορεί να αντέξει διοργανώσεις χωρίς τις ευρωπαϊκές εθνικές ομάδες, αλλά ούτε και η Ευρώπη μπορεί να μείνει εκτός. Σε αυτή την περίπτωση, ο Ινφαντίνο πρέπει να κάνει πίσω. Αυτή η συμφωνία δεν είναι αποδεκτή. Είναι μια συμφωνία μεταξύ φίλων και υπάρχουν πολύ καλύτεροι τρόποι για να αντληθούν κεφάλαια», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

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