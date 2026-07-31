Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Ιππεύει τόπλες σε νέο video στο Instagram

Ένα νέο βίντεο από τη βόλτα της με άλογο μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακολούθους η Μπρίτνεϊ Σπίαρς.

Στα πλάνα που δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram, η 44χρονη τραγουδίστρια εμφανίζεται να ιππεύει τόπλες, έχοντας καλύψει το στήθος της με emoji, ώστε η ανάρτηση να συμμορφώνεται με τους κανόνες της πλατφόρμας. Για τη μουσική επένδυση του βίντεο επέλεξε το «Fields of Gold», τη γνωστή μπαλάντα που κυκλοφόρησε ο Sting το 1993.

Britney Spears in a recent post on her instagram ✨ pic.twitter.com/Oc7o2iz3pv — y2k (@y2kpopart) July 31, 2026

Η νέα ανάρτηση έρχεται λίγους μήνες μετά τη σύλληψη της Μπρίτνεϊ Σπίαρς στην Καλιφόρνια, στις 4 Μαρτίου, με την υποψία ότι οδηγούσε υπό την επήρεια ουσιών. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, αστυνομικοί τη σταμάτησαν έπειτα από αναφορές για ασταθή οδήγηση και η τραγουδίστρια δεν ολοκλήρωσε επιτυχώς τις δοκιμασίες νηφαλιότητας στο σημείο.

Στις 4 Μαΐου, μέσω του δικηγόρου της, δήλωσε ένοχη για τη μικρότερης βαρύτητας κατηγορία της επικίνδυνης οδήγησης, στο πλαίσιο συμφωνίας που απέτρεψε το ενδεχόμενο φυλάκισής της. Της επιβλήθηκαν, μεταξύ άλλων, ένας χρόνος επιτήρησης, χρηματικό πρόστιμο και η υποχρέωση συμμετοχής σε σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Πηγή: skai.gr

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