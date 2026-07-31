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Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Ιππεύει τόπλες σε νέο video στο Instagram

Η 44χρονη ποπ σταρ κάλυψε επίμαχα σημεία με emoji και συνόδευσε την ανάρτησή της με το «Fields of Gold» του Sting

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Μπρίτνεϊ Σπίαρς

Ένα νέο βίντεο από τη βόλτα της με άλογο μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακολούθους η Μπρίτνεϊ Σπίαρς.

Στα πλάνα που δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram, η 44χρονη τραγουδίστρια εμφανίζεται να ιππεύει τόπλες, έχοντας καλύψει το στήθος της με emoji, ώστε η ανάρτηση να συμμορφώνεται με τους κανόνες της πλατφόρμας. Για τη μουσική επένδυση του βίντεο επέλεξε το «Fields of Gold», τη γνωστή μπαλάντα που κυκλοφόρησε ο Sting το 1993.

Η νέα ανάρτηση έρχεται λίγους μήνες μετά τη σύλληψη της Μπρίτνεϊ Σπίαρς στην Καλιφόρνια, στις 4 Μαρτίου, με την υποψία ότι οδηγούσε υπό την επήρεια ουσιών. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, αστυνομικοί τη σταμάτησαν έπειτα από αναφορές για ασταθή οδήγηση και η τραγουδίστρια δεν ολοκλήρωσε επιτυχώς τις δοκιμασίες νηφαλιότητας στο σημείο.

Στις 4 Μαΐου, μέσω του δικηγόρου της, δήλωσε ένοχη για τη μικρότερης βαρύτητας κατηγορία της επικίνδυνης οδήγησης, στο πλαίσιο συμφωνίας που απέτρεψε το ενδεχόμενο φυλάκισής της. Της επιβλήθηκαν, μεταξύ άλλων, ένας χρόνος επιτήρησης, χρηματικό πρόστιμο και η υποχρέωση συμμετοχής σε σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Μπρίτνεϊ Σπίαρς
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