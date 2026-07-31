Η Ντόνα Μιλς έκανε το επόμενο βήμα στην παρουσία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανοίγοντας λογαριασμό στο OnlyFans σε ηλικία 85 ετών.

Η εμβληματική πρωταγωνίστρια της τηλεοπτικής σειράς «Knots Landing» δήλωσε ότι δεν την προβληματίζει το γεγονός πως ενδέχεται να είναι η μεγαλύτερη σε ηλικία δημιουργός περιεχομένου στην πλατφόρμα. Αντίθετα, αντιμετωπίζει τη νέα της δραστηριότητα ως έναν τρόπο να επικοινωνεί πιο άμεσα με το κοινό που τη στηρίζει εδώ και δεκαετίες.

«Έχω δει κάθε τάση να έρχεται και να φεύγει»

«Αγάπη μου, βρίσκομαι σε αυτή τη βιομηχανία για περισσότερα από 50 χρόνια. Έχω δει κάθε τάση να έρχεται και να φεύγει», ανέφερε η Ντόνα Μιλς σε δήλωσή της. Όπως εξήγησε, η πλατφόρμα της δίνει τη δυνατότητα να μιλά χωρίς μεσάζοντες στους ανθρώπους που την ακολουθούν από την εποχή του «Knots Landing».

«Όταν εμφανίζεται κάτι καινούργιο που μου επιτρέπει να μιλάω απευθείας στους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται δίπλα μου από το “Knots Landing”, γιατί να μην συμμετάσχω; Οι θαυμαστές μου θα δουν τον πραγματικό μου εαυτό: τις ημέρες που τα μαλλιά μου είναι υπέροχα, τις ημέρες που δεν είναι και όλα όσα βρίσκονται ανάμεσα», είπε.

«Γιατί όχι τώρα;»

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι πολλοί τη ρωτούν γιατί επέλεξε να κάνει αυτήν την κίνηση στη συγκεκριμένη ηλικία. «Οι άνθρωποι με ρωτούν συνεχώς “γιατί τώρα;”. Γιατί όχι τώρα; Η ζωή είναι πολύ μικρή για να μένεις στο περιθώριο. Οι θαυμαστές μου μου έχουν προσφέρει τα πάντα και αυτός είναι ο δικός μου τρόπος να τους αφήσω να έρθουν λίγο πιο κοντά», σημείωσε.

Η Ντόνα Μιλς επιβεβαίωσε τη νέα της δραστηριότητα, εξηγώντας ότι ανέκαθεν εκτιμούσε την αγάπη και την ενθάρρυνση που δεχόταν από το κοινό της. «Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτέλεσαν έναν υπέροχο τρόπο για να παραμένω σε επαφή με τον κόσμο. Είμαι, όμως, ενθουσιασμένη που συμμετέχω στο OnlyFans, επειδή προσφέρει τη δυνατότητα μιας πιο προσωπικής και άμεσης επικοινωνίας», δήλωσε στο «Variety».

Μέσα από τον νέο της λογαριασμό η ηθοποιός σκοπεύει να δημοσιεύει στιγμές από την καθημερινότητά της, εικόνες από τα παρασκήνια και περιεχόμενο που θα της επιτρέπει να συνομιλεί πιο ουσιαστικά με τους θαυμαστές της.

Πηγή: skai.gr

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