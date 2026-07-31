Μάχη με πολλαπλά πύρινα μέτωπα σε όλη τη χώρα συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και σήμερα, Παρασκευή, με τους ισχυρούς ανέμους να δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης.

Για ακόμη ένα 24ωρο δίνεται μεγάλος αγώνας στο Ρέθυμνο, μετά το νέο πύρινο μέτωπο που ξέσπασε χτες στην περιοχή του Ασώματου. Το μεγαλύτερο μέτωπο εξακολουθεί να εντοπίζεται στην Αγία Παρασκευή, ενώ η πυρκαγιά φαίνεται να μην απειλεί τη Μονή Πρέβελης και το φοινικόδασος της περιοχής.

Νέα φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα και στην περιοχή Φλόκα Αχαΐας, με τους κατοίκους να λαμβάνουν μήνυμα από το 112 για εκκένωση, ενώ πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη και στην Ξηρονομή της Βοιωτίας.

Παράλληλα, σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση, στην Πάρο, και χθες το μεσημέρι αναζωπυρώθηκε. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ενεργές εστίες και αναζωπυρώσεις στην περίμετρο της πυρκαγιάς.

Βελτιωμένη είναι η εικόνα στη φωτιά στην Παλαιόπολη της Άνδρου ενώ καλύτερη είναι η κατάσταση και στη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην Κάλυμνο.

Υπό έλεγχο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Αρχοντοχώρι του δήμου Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 11 χθες βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Φαλαισία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας.



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