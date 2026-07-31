Δυο κορυφαία στελέχη του Λευκού Οίκου έσπευσαν να εκμεταλλευτούν χθες Πέμπτη την ευκαιρία που τους έδωσαν οι εικόνες εκατοντάδων μεταναστών που προσπαθούσαν να περάσουν από το έδαφος του βασιλείου του Μαρόκου στον ισπανικό θύλακο Θέουτα, για να υπερασπιστούν την πολιτική του ρεπουμπλικάνου αρχηγού του αμερικανικού κράτους Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) για την καταστολή της παράτυπης μετανάστευσης και να προειδοποιήσουν εναντίον της πιθανής επανόδου των δημοκρατικών στην εξουσία.

«Οι δημοκρατικοί το έκαναν αυτό στην Αμερική κάθε μέρα για 4 χρόνια υπό τον (σ.σ. πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο) Μπάιντεν και θα το ξανακάνουν αμέσως, αλλά σε κλίμακα τάξεις μεγέθους μεγαλύτερη, αν τους δοθεί οποιαδήποτε μορφή εξουσίας σε εθνικό επίπεδο», υποστήριξε μέσω X ο Στίβεν Μίλερ, στενός συνεργάτης του νυν προέδρου.

«Οι δημοκρατικοί θα βλέπουν το σπίτι σας να καταπατάται και να ληστεύεται από εισβολείς και θα χαίρονται», πρόσθεσε ο Στίβεν Μίλερ, συνηθισμένος στις αντιμεταναστευτικές κορόνες, παραθέτοντας βίντεο στο οποίο εικονίζεται πλήθος κινούμενο προς τους ψηλούς φράκτες στη Θέουτα.

Τουλάχιστον εννιά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας στη Θέουτα χθες. Αρκετές χιλιάδες μετανάστες κατάφεραν να μπουν στον ισπανικό θύλακο από το Μαρόκο, καθώς καταγράφεται το μεγαλύτερο κύμα αφίξεων μεταναστών από τη βόρεια Αφρική τουλάχιστον από το 2021. Η κυβέρνηση της Ιταλίας αντέδρασε τονίζοντας πως θα επιδιώξει να αποκλειστεί η Ισπανία από τον χώρο Σέγκεν.

«Να τι γινόταν επί Μπάιντεν. Δόξα τω Θεώ που εξελέγη που εξελέγη ο πρόεδρος Τραμπ και δεν μπορεί να γίνε τίποτα τέτοιο επί των ημερών του», σχολίασε ο Στίβεν Τσανγκ, διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου.

Οι ρεπουμπλικάνοι του Ντόναλντ Τραμπ διεξάγουν εκστρατεία ενόψει των βουλευτικών εκλογών του μέσου της προεδρικής θητείας, τον Νοέμβριο, ψηφοφορία ιστορικά πάντα δύσκολη για το κόμμα που βρίσκεται στην εξουσία στις ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

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