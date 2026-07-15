Marfin: Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ τις δραματικές στιγμές

Τα όσα συνέβησαν πριν από 16 χρόνια στη Marfin τη μοιραία μέρα της 5ης Μαίου περιγράφει αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ και τον Βαγγέλη Κοκολάκο ένας από τους 2 αυτόπτες μάρτυρες.

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«Είπα ότι αν έχει ανθρώπους μέσα, γιατί και εμείς δεν βλέπαμε τι γίνεται μέσα στην τράπεζα, θα τους κάψουν σαν τα ποντίκια», αναφέρει ο Βασίλης Χατζηιωακώβου ο οποίος είναι ένας από τους δύο μοναδικούς αυτόπτες μάρτυρες της επίθεσης στο υποκατάστημα της Marfin.

«Είδαμε ότι δεν ήταν τα συνήθη επεισόδια ή ένα γεγονός, ήταν κάτι οργανωμένο. Διότι ήρθαν δύο ομάδες, από διαφορετική κατεύθυνση, από την πλευρά της Εδουάρδου Λω, 6 ή 7 άτομα, φορώντας μαύρα κασκέτα και από την πλευρά της Κλαυθμώνος, μία άλλη ομάδα που φορούσε χακί, θεοπράσινα κασκέτα. Κάποιοι από αυτούς κινήθηκαν προς την τράπεζα, δύο ή τρεις. Και την ίδια ώρα ταυτοχρόνως κινήθηκε και μία άλλη ομάδα που νομίζω δεν έχει σχέση με την συγκεκριμένη, εναντίον του καταστήματος που ήμασταν εμείς μέσα.»

Ο ίδιος με έναν πυροσβεστήρα από το βιβλιοπωλείο διέσχισε την οδό Σταδίου και προσπάθησε μάταια να σβήσει τη φωτιά στην τράπεζα.

«Και εκείνη την ώρα είπα ας σηκωθούμε, να κατεβούμε να δούμε πως μπορούμε να βοηθήσουμε. Την ίδια ώρα, ταυτοχρόνως γίνεται και η επίθεση στον Ιανό. Σπάει κάποιος την τζαμαρία της πόρτας, πετάνε, τρεις μολότοφ έπεσαν μέσα, και την ώρα που κατεβαίνω εγώ από τη σκάλα, με έναν πυροσβεστήρα, ενώ υπάρχουν άλλοι άνθρωποι μπροστά, ένας με απειλεί και λέει εσένα θα σε κάψουμε», σημειώνει ο κ. Χατζηιωακώβου.

Προφυλακίστηκαν οι 2 συλληφθέντες

Σημειώνεται πως τον δρόμο για τη φυλακή πήραν οι δύο 42χρονοι, που κατηγορούνται για τον φονικό εμπρησμό της Marfin, καθώς με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.

«Έχει γίνει κατανοητό από όλους ότι στη συγκεκριμένη υπόθεση δεν έχουν ταυτοποιηθεί οι δράστες, έχουν ταυτοποιηθεί σακίδια....», δήλωσε ο δικηγόρος του κατηγορουμένου, Θανάσης Καμπαγιάννης,

Σύμφωνα με πληροφορίες πρώτος από τους δύο που απολογήθηκε, φέρεται να υποστήριξε, ότι έφυγε από την πορεία όταν άρχισαν τα επεισόδια. Ενώ ο συγκατηγορούμενος του, πως κατά τη διάρκεια της πορείας βρισκόταν σε άλλο σημείο από το επίμαχο όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία με τους τρεις νεκρούς υπαλλήλους της τράπεζας.

«Εμείς το λέμε και το λέμε μετά λόγου γνώσης, ότι άμα αυτή η υπόθεση μείνει με αυτό το αποδεικτικό στοιχείο θα πέσει στο δικαστήριο», ανέφερε ο κ. Καμπαγιάννης.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο ένας κατηγορούμενος φέρεται να είναι εκείνος που έσπασε το τζάμι του υποκαταστήματος της τράπεζας, ενώ ο δεύτερος φέρεται να είχε ρόλο καθοδηγητή, δίνοντας οδηγίες κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Στο φως της δημοσιότητας το e-mail

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε και το e-mail, που φαίνεται να οδήγησε τις αρχές στην ανάσυρση του φακέλου, για τη δολοφονική επίθεση στην Μαρφίν.

«Όλοι αυτοί που το έκαναν ήταν ένα παρεάκι εκείνο τον καιρό. Κάποιους τους ξέρετε ήδη. Αυτούς τους ήξεραν όλοι. Σύχναζαν στα Εξάρχεια Διακοπές κάθε καλοκαίρι παρέα. Άμυαλοι δεν μαζεύονταν με τίποτα, είχαν και φωτογραφίες και βίντεο από τη φάση του καψίματος και τα έκαναν λάβαρο. Κάποιοι χάθηκαν λίγο μετά το σκηνικό, κάποιοι συνέχισαν σαν να μην έγινε τίποτα».

Η 46χρονη έδωσε τη συγκατάθεσή της να εκδοθεί στην Ελλάδα - Εντός 10 ημερών η επιστροφή της

Παράλληλα, στο Πρωτοδικείο του Westminster, παρουσιάστηκε χθες η 46χρονη που κατηγορείται και αυτή για συμμετοχή στον εμπρησμό της Marfin.

Αφού ο δικαστής της εξήγησε τις επιλογές και τα δικαιώματα της, η 46χρονη τόνισε ότι συναινεί στην επιστροφή της στην Ελλάδα.

Η 46χρονη μάλιστα, υπέγραψε και σχετική επιστολή η οποία τη δεσμεύει και δεν μπορεί να αλλάξει γνώμη. Όπως τόνισε ο Βρετανός δικαστής το αίτημα των ελληνικών Αρχών θα υλοποιηθεί εντός 10 ημερών. Ως τότε θα βρίσκεται υπό κράτηση.

Πηγή: skai.gr

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