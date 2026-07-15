Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Γενικός Δείκτης Τιμών υποχωρεί κάτω από τις 2.500 μονάδες, κλείνοντας στις 2.487,78 με πτώση 0,81%.

Τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σημειώνουν πτώση λόγω ανησυχιών για κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ανοδικά, ενώ η αξία των συναλλαγών φθάνει τα 476,19 εκατ. ευρώ.

Πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών, με την αγορά να υποχωρεί κάτω από τις 2.500 μονάδες. Πτωτικά κινούνται και τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, εν μέσω αυξημένης ανησυχίας για την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, ενώ ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:15, διαμορφώνεται στις 2.487,78 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,81%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.474,02 μονάδες (-1,35%) και υψηλότερη τιμή στις 2.511,61 μονάδες (+0,14%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 476,19 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,84%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,65%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Motor Oil (+3,86%), των ΕΛΠΕ (+3,14%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,58%) και της ΕΥΔΑΠ (+1,47%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της CrediaBank (-9,45%), της Elvalhalcor (-3,47%), της Alpha Βank (-2,55%) και της Eurobank (-2,41%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η CrediaBank και η Eurobank διακινώντας 374.179.714 και 3.697.182 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η CrediaBank με 340,32 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 15,95 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 31 μετοχές, 78 πτωτικά και 9 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Εκτέρ (+4,13%) και Motor Oil (+3,82%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: CrediaBank (-9,45%) και Τρία Άλφα (κ) (-7,91%).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.