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Φωτιά στο Ηράκλειο: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις - Ήχησε το 112

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις  - Έχει σταλεί μήνυμα για ενημέρωση στους πολίτες από το 112

UPDATE: 15:04
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Πυροσβέστες

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στη φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου, περίπου στη 1.30 το μεσημέρι.

Στις 13:45 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.

Επιχειρούν 72 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 3ης  ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 19 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν πλέον 4 ελικόπτερα.

Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου από τους δήμους Αρχάνων - Αστερουσιών και Γόρτυνας καθώς και από το δήμο Ηρακλείου Κρήτης.

Στο σημείο έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην Κρήτη είναι πολύ υψηλός (κατηγορία κινδύνου 4).

Η Περιφέρεια Κρήτης καλεί πολίτες και επισκέπτες να επιδείξουν τη μέγιστη προσοχή, ενώ τίθενται σε ισχύ αυστηρές απαγορεύσεις για δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, καθώς και περιορισμοί πρόσβασης σε δάση, φαράγγια και άλλες ευαίσθητες περιοχές του νησιού. 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Φωτιά Ηράκλειο Κρήτη πυροσβεστικό σώμα
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