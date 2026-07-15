Πυρκαγιά στις Μοίρες Ηρακλείου Κρήτης

Πυρκαγιά σε χαμηλή ξερή βλάστηση και καλλιέργειες ξέσπασε στην περιοχή νότια του χωριού Μοίρες στο Δήμου Φαιστού- Μοιρών.

Έχουν κινητοποιηθεί επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 15 Ιουλίου 2026, περίπου στις 15:15 και κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 14 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 5 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο

Παράλληλα, κινητοποιήθηκαν υδροφόρες του Δήμου Φαιστού προκειμένου να συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί σε αγροτική έκταση με ελαιόδενδρα.

Η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορια 4)

Στο σημείο έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Πηγή: skai.gr

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