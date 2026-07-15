Ο Καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς κάλεσε τους ψηφοφόρους του ακροδεξιού κόμματος «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) να κρίνουν τις ενέργειες της κυβέρνησής του με βάση τα δικά τους κριτήρια και να μην βασίζονται στα social media για την ενημέρωσή τους.

«Και γι’ αυτό απευθύνομαι και στους ψηφοφόρους της AfD, λέγοντάς τους: Κοιτάξτε προσεκτικά», δήλωσε χαρακτηριστικά σε καλοκαιρινή συνέντευξη Τύπου, ζητώντας από τους ψηφοφόρους να μην βασίζονται αποκλειστικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την ενημέρωσή τους.

«Προσπαθούμε να διαφυλάξουμε την ελευθερία και την ειρήνη αυτής της χώρας, καθώς και να βελτιώσουμε την οικονομική κατάσταση».

Είπε επίσης ότι ο διάλογος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κίνα ήταν επείγων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό που χαρακτήρισε ως «τεχνητή υποτίμηση του νομίσματος της Κίνας».

Πηγή: skai.gr

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