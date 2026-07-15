Συνάλλαγμα: Το ευρώ υποχωρεί 0,07%

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το ευρώ υποχωρεί κατά 0,07% έναντι του δολαρίου, διαμορφούμενο στα 1,1417 δολάρια.

Η ισοτιμία του ευρώ έναντι άλλων νομισμάτων διαμορφώνεται ως εξής: 185,2560 γεν, 0,8509 με τη στερλίνα, και 0,9255 με το ελβετικό φράγκο.

Το δολάριο ενισχύεται κατά 0,09% έναντι του γεν, φτάνοντας στα 162,3390 γεν.

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,07% και διαμορφώνεται στα 1,1417 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 185,2560 γεν, στο 0,8509 με τη στερλίνα και στο 0,9255 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου ενισχύεται σε ποσοστό 0,09% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 162,3390 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο 0,21% και διαμορφώνεται στα 1,3415 δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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