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Κρήτη: Συνελήφθη 31χρονος για ναρκωτικά στην περιοχή του Αγίου Νικολάου

Στη σύλληψη 31χρονου ημεδαπού για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών προχώρησαν αστυνομικοί στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης χθες το απόγευμα

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Άνδρας με χειροπέδες

Στη σύλληψη ενός 31χρονου ημεδαπού για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου, σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της 14ης Ιουλίου, στο πλαίσιο δράσεων για την καταπολέμηση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Κατά τη διάρκεια έρευνας στην οικία και στον περιβάλλοντα χώρο του 31χρονου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν έξι δενδρύλλια κάνναβης, τα οποία καλλιεργούνταν σε γλάστρες, 91 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και μία ζυγαριά ακριβείας.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: σύλληψη Ναρκωτικά Άγιος Νικόλαος Κάνναβη Αστυνομία έγκλημα Κρήτη
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