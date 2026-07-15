Τη δρομολόγηση της επανένταξης του Παύλου Πολάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο νέος γραμματέας της ΚΟ, Γιάννης Αμανατίδης, γνωστοποιώντας ότι θα αποστείλει επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα ενότητας, τονίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «είναι παρών και θα παραμείνει παρών».

Όπως έγινε γνωστό το Σάββατο στις 09:00 θα συνεδριάσει η Κοινοβουλευτική Ομάδα για την εκλογή νέου προέδρου.

Ο Γιάννης Αμανατίδης δήλωσε: «Η τιμή της ανάθεσης της θέσης του γραμματέα συνοδεύεται από την βαριά ευθύνη η ΚΟ να συνεχίσει με ενότητα και συλλογική συνείδηση να δίνει τις μάχες στο κοινοβούλιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι παρών και θα παραμείνει παρών με ευθύνη απέναντι στην ιστορία μας προχωράμε μπροστά. Θα στείλω στον ΠτΒ επιστολή για την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ».



Πηγή: skai.gr

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