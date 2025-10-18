Μεσημβρινό Magazino 18-10-2025

Κάθε μεσημέρι στις 14.00 ο ΣΚΑΪ 100.3 σε συνεργασία με τους ρεπόρτερ και αναλυτές του σταθμού μεταδίδει όλα τα γεγονότα από την Ελλάδα και όλες τις διεθνείς ειδήσεις που διαμορφώνουν την επικαιρότητα μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και βέβαια ειδήσεις από την DEUTSCHE WELLE αποκλειστικά για τους ακροατές του ΣΚΑΪ 100.3
Ό,τι συμβαίνει, όπου συμβαίνει. Μεσημβρινό Μαγκαζίνο με την υπογραφή του ΣΚΑΪ 100.3
Παρουσίαση: Πέτρος Κιρκιλής
Σε ισχύ από τις 20 Οκτωβρίου ο δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας
Επανέρχεται από τις 20 Οκτωβρίου ο δακτύλιος - Έως και τις 24 Ιουλίου 2026 είναι σε ισχύ τα μέτρα - Σε ποιους δρόμους εφαρμόζεται