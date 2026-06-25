Ο κορυφαίος Ιρανός διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ δήλωσε την Πέμπτη ότι οι ισχυρισμοί των Ηνωμένων Πολιτειών πως το Ιράν θα χρησιμοποιήσει τα αποδεσμευμένα περιουσιακά του στοιχεία για να αγοράσει αμερικανικά αγροτικά προϊόντα είναι ψευδείς.

«Οι ΗΠΑ εξάγουν μόνο γενετικά τροποποιημένη σόγια (GMO), ανεκπλήρωτες υποσχέσεις και κούφια λόγια», έγραψε ο Γκαλιμπάφ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, επανέλαβε την Τετάρτη τη θέση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι μεγάλο μέρος των αποδεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων θα διατεθεί για την αγορά αμερικανικών τροφίμων και φαρμάκων, παρότι η Τεχεράνη επιμένει ότι η ίδια θα αποφασίσει πώς θα διαθέσει τα χρήματα.



Πηγή: skai.gr

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