Pet Stories... Full of love: Με τη Νίκη Ζαρκάδα και τον… Τζόρνταν

Στο τελευταίο «Pet Stories» της σεζόν στον ΣΚΑΪ, το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 12.40, παρακολουθούμε ιστορίες που μας συγκίνησαν, μας έκαναν να γελάσουμε αλλά και να προβληματιστούμε για τη μοναδική σχέση ανθρώπων και ζώων. Ξεχωριστοί καλεσμένοι ανοίγουν την καρδιά τους και μοιράζονται μαζί μας τις πιο τρυφερές και συγκλονιστικές εμπειρίες που έζησαν με τους τετράποδους φίλους τους, αποκαλύπτοντας τους ισχυρούς δεσμούς αγάπης, αφοσίωσης και εμπιστοσύνης που χτίζονται και διαρκούν μια ζωή. Μέσα από αληθινές ιστορίες, γεμάτες συναίσθημα, χιούμορ και έμπνευση, αναδεικνύεται ο ανεκτίμητος ρόλος που έχουν τα ζώα στη ζωή μας και ο τρόπος με τον οποίο καταφέρνουν να αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο.

Οι σκύλοι οδηγοί αποτελούν πολύτιμους συνοδοιπόρους για τα άτομα με οπτική αναπηρία, προσφέροντας καθημερινά ασφάλεια, αυτονομία και ελευθερία κινήσεων. Με την εξειδικευμένη εκπαίδευσή τους, μπορούν να καθοδηγούν τους χειριστές τους σε αστικούς δρόμους, να αποφεύγουν εμπόδια και να συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Ένας από αυτούς είναι ο Jack, ένας νεαρός σκύλος που βρίσκεται σήμερα στο στάδιο της εκπαίδευσης για να γίνει σκύλος οδηγός. Τον γνωρίζουμε, παρακολουθούμε τα στάδια της εκπαίδευσής του και ανακαλύπτουμε τον ξεχωριστό κόσμο των σκύλων οδηγών που αλλάζουν ζωές!

Ξεχωρίζουμε τα πιο διασκεδαστικά βίντεο της εβδομάδας από το διαδίκτυο, γεμάτα απρόβλεπτες, αστείες και τρυφερές στιγμές που μόνο οι τετράποδοι φίλοι μας μπορούν να χαρίσουν.

Δείτε το trailer:

#PetStories

www.instagram.com/petstories_skaitv/

Πηγή: skai.gr

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