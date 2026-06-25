Ειδικό πρόγραμμα ενισχυμένων δρομολογίων τραμ θέτει σε εφαρμογή σήμερα, Πέμπτη 25 Ιουνίου, η ΣΤΑ.ΣΥ., με στόχο τη διευκόλυνση της προσέλευσης και αποχώρησης των θεατών του Ράλλυ Ακρόπολις στο The Ellinikon Sports Park.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, από τις 16:00 έως τις 19:00 θα εκτελούνται ειδικά δρομολόγια Τραμ χωρίς ενδιάμεσες στάσεις από τις στάσεις ΣΕΦ και Πικροδάφνη προς την προσωρινή στάση εξυπηρέτησης που έχει δημιουργηθεί εντός του The Ellinikon Sports Park.

Παράλληλα, με την ολοκλήρωση της διοργάνωσης, περίπου στις 21:00, θα πραγματοποιηθούν ειδικά δρομολόγια για την αποχώρηση του κοινού προς το ΣΕΦ, όπου υπάρχει σύνδεση με τη Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ), καθώς και προς την Πικροδάφνη, με δυνατότητα μετεπιβίβασης στη Γραμμή 6 του Τραμ προς Σύνταγμα.

Πηγή: skai.gr

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