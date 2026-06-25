Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Βαρυμπόμπη

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο σε παράδρομο της Εθνικής Οδού, στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος της γέφυρας της Βαρυμπόμπης.

Για την κατάσβεση της φωτιάς, κινητοποιήθηκαν 10 οχήματα και 25 πυροσβέστες για την κατάσβεση.

Πηγή: skai.gr

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