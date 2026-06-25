Η υπουργός Περιβάλλοντος της Σουηδίας Ρομίνα Πουρμοχτάρι έφθασε με το τριών μηνών μωρό της στο πορτ-μπεμπέ σε ευρωπαϊκή σύνοδο στο Λουξεμβούργο για να δείξει ότι μπορεί να είσαι ταυτόχρονα «μητέρα παρούσα και υπουργός παρούσα».

«Δεν θέλω να είμαι υποχρεωμένη να επιλέξω ανάμεσα στο να είμαι μία μητέρα παρούσα, την στιγμή που ο γιος μου δεν είναι παρά τριών μηνών, και μία υπουργός παρούσα», δήλωσε μπροστά τις κάμερες.

«Θα είμαι ευτυχής αν αυτό μπορεί να χρησιμεύσει ως παράδειγμα που δείχνει ότι δεν είναι αναγκαίο να επιλέξει κανείς ανάμεσα στους δύο ρόλους», είπε.

השרה להגנת הסביבה של שבדיה, רומינה פורמוכטארי, הגיע למפגש של שרים באיחוד הארופי עם בנה הפעוט: ״שמחה להיות דוגמה שלא צריכים לבחור בין להיות שרה ללהיות הורה״ pic.twitter.com/YkfFfWObDj — Tziki Brandwine ציקי ברנדוין (@tziki_brandwine) June 25, 2026

Η συμφιλίωση ανάμεσα στην εργασία και την ζωή του νέου γονέα είναι μία πρόκληση που προβάλλεται όλο και περισσότερο από τους πολιτικούς αξιωματούχους.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε πρόσφατα κανονισμό για να επιτρέπεται στις εγκύους ευρωβουλευτές ή στις νέες μητέρες να ψηφίζουν δια πληρεξουσίου κατά την άδεια κύησης ή λοχείας.

Το 2018, η νεοζηλανδή πρωθυπουργό Τζασίντα Αρντερν είχε γίνει σύμβολο όταν έφερε μαζί της το μωρό της στην Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στην Νέα Υόρκη.

Οι φωτογραφίες της Τζασίντα Αρντερν και του συντρόφου της Κλαρκ Γκέιφορντ και της τριών μηνών κόρης τους Νέβε με την πιπίλα στο στόμα στο Ημικύκλιο του ΟΗΕ είχαν κάνει τον γύρου του κόσμου.

Πηγή: skai.gr

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