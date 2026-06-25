Συναγερμός σήμανε γύρω στις 15:00 το μεσημέρι στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ηρακλείου, όταν ξέσπασε φωτιά σε αποθήκη ξυλείας κοντά σε σπίτια στην περιοχή Λοφούπολη Ηρακλείου Κρήτης. Μάλιστα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι φλόγες έφτασαν σε τέντες και οι δυνάμεις έχουν ενισχυθεί.

Στο σημείο πλέον επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 15 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, μια ομάδα της 3η ΕΜΟΔΕ και η ειδική ομάδα ΧΒΡΠ της 3ης Ε.Μ.Α.Κ ενώ από αέρος επιχειρεί 1 ελικόπτερο. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες της Περιφέρειας Κρήτης

Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω του εύφλεκτου υλικού και πυκνοί μαύροι καπνοί είναι ορατοί στην περιοχή.

Στις 15:33 στάλθηκε μήνυμα από το 112 με το οποίο καλούνται οι πολίτες στην περιοχή να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα, λόγω των καπνών.

Η φωτιά χαρακτηρίζεται σοβαρή εξαιτίας της φύσης του υλικού που καίγεται, ενώ πρόκειται για κατοικημένη περιοχή, γεγονός που αυξάνει την ανησυχία.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας και οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τον περιορισμό της.

Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εμπρησμού στο σημείο

Παράλληλα, το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εμπρησμού Ηρακλείου έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτιών της.

Πηγή: skai.gr

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