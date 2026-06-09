Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ χαρακτήρισε την Τρίτη (9/6) ως «πρόκληση» τις κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών που μπλοκάρουν δρόμους της πρωτεύουσας, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του Μουντιάλ 2026.

Η κ. Σέινμπαουμ, η οποία τη Δευτέρα (8/6) είχε υποσχεθεί τελετή έναρξης στην Πόλη του Μεξικού «σε ειρηνικό κλίμα», εκτίμησε κατά την καθιερωμένη πρωινή συνέντευξη Τύπου ότι οι διαδηλώσεις των εκπαιδευτικών, οι οποίοι διατηρούν καταυλισμό λίγα τετράγωνα μακριά από τη fan zone στο ιστορικό κέντρο, «δεν έχουν δικαιολογία». «Το εκλαμβάνουμε ως πρόκληση», δήλωσε.

Μια αποσχισθείσα ομάδα της συνδικαλιστικής οργάνωσης της εκπαίδευσης CNTE βρίσκεται σε απεργία από την περασμένη εβδομάδα, ζητώντας αυξήσεις μισθών και την κατάργηση ενός νόμου για τις συντάξεις, τον οποίο η κυβέρνηση θεωρεί ανεφάρμοστο.

Η κ. Σέινμπαουμ κάλεσε σε διάλογο και απέκλεισε το ενδεχόμενο να δώσει εντολή στην αστυνομία να καταστείλει τις διαδηλώσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν αποκλεισμούς λεωφόρων και καταστροφή αγαλμάτων που σχετίζονται με το Μουντιάλ.

Την περασμένη Τετάρτη (3/6), ομάδα διαδηλωτών είχε εισβάλει στο υπουργείο Παιδείας στην Πόλη του Μεξικού, κατά τη διάρκεια μιας ακόμη ημέρας διαμαρτυρίας. «Θέλουν να μας οδηγήσουν σε καταστολή ενόψει του Μουντιάλ», είχε δηλώσει τότε η πρόεδρος, προσθέτοντας: «Δεν θα υποκύψουμε στην πρόκληση».

Το Μεξικό διοργανώνει για τρίτη φορά Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου, αυτή τη φορά από κοινού με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά. Το συνδικάτο CNTE κάλεσε σε νέες κινητοποιήσεις την Πέμπτη (11/6), ημέρα κατά την οποία το Μεξικό αντιμετωπίζει τη Νότια Αφρική στον εναρκτήριο αγώνα του Μουντιάλ.

Η πρόεδρος δεν θα παραστεί στην τελετή έναρξης στο στάδιο Αζτέκα, αλλά αναμένεται να βρεθεί στη «fan fest» στην πλατεία Σόκαλο, στο ιστορικό κέντρο της Πόλης του Μεξικού. «Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση με τους εκπαιδευτικούς», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

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