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Ο Αραγτσί υπονοεί ότι το αμερικανικό Apache κατέπεσε από λάθος και όχι από επίθεση

«Οι ξένες δυνάμεις που επιχειρούν κοντά στην επικράτειά μας βρίσκονται διαρκώς αντιμέτωπες με κινδύνους λόγω δικών τους ανθρώπινων λαθών» έγραψε ο Ιρανός ΥΠΕΞ

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Αμπάς Αραγτσί

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, άφησε να εννοηθεί την Τρίτη ότι το περιστατικό με το αμερικανικό ελικόπτερο που κατέπεσε κοντά στο Στενό του Ορμούζ ενδέχεται να οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος ή ατύχημα. Οι δηλώσεις του έγιναν λίγο μετά την κατηγορία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ιράν κατέρριψε το αεροσκάφος, προειδοποιώντας ότι οι ΗΠΑ θα απαντήσουν.

«Οι ξένες δυνάμεις που επιχειρούν κοντά στην επικράτειά μας βρίσκονται διαρκώς αντιμέτωπες με κινδύνους λόγω δικών τους ανθρώπινων λαθών, απλών ατυχημάτων ή ακόμη και επειδή μπορεί να βρεθούν εν μέσω διασταυρούμενων πυρών. Για να μειωθεί ο κίνδυνος, η καλύτερη λύση είναι να αποχωρήσουν. Προτιμούμε τη γλώσσα της διπλωματίας, αλλά γνωρίζουμε να μιλάμε και άλλες γλώσσες», έγραψε ο Αραγτσί σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Την ίδια στιγμή, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι το ελικόπτερο καταρρίφθηκε από ιρανικό drone. Ωστόσο, σύμφωνα με την αμερικανική έρευνα, δεν έχει ακόμη διαπιστωθεί εάν το πλήγμα ήταν σκόπιμο ή όχι.
 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Αμπάς Αραγτσί Κρίση στη Μέση Ανατολή Ιράν συντριβή ελικοπτέρου
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