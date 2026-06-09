ΠΑΟΚ: Σενάρια για αποχώρηση του Ραζβάν Λουτσέσκου

Έριξε… βόμβα στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μεταφέροντας το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ στην εκπομπή «NEWSROOM», ο ρεπόρτερ του «δικέφαλου του βορρά» ανέφερε πως οι πιθανότητες αποχώρησης του Ραζβάν Λουτσέσκου δείχνουν να είναι πλέον μεγάλες! «Σαν να αυξάνονται οι πιθανότητες αποχώρησης του Λουτσέκσου…», είπε χαρακτηριστικά!

Σημείωσε δε, πως δεν αποκλείεται ακόμη και αύριο να έχουμε περισσότερα, ίσως και ανακοινώσεις γύρω από το θέμα του προπονητή στον ΠΑΟΚ!

Ο ρεπόρτερ του σταθμού μίλησε για την πιθανότητα συνεργασίας του Φερνάντο Σάντος με τον «δικέφαλο του Βορρά» σε ένα διοικητικό πόστο, ενώ ξεκαθάρισε πως όλα τα μεταγραφικά περνάνε σε δεύτερη μοίρα όσο είναι ανοιχτό στον ΠΑΟΚ το θέμα προπονητή.

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