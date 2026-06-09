Οι κυβερνήσεις των σκανδιναβικών χωρών και των χωρών της Βαλτικής υποστήριξαν την Τρίτη την «ταχεία ένταξη» της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη διάρκεια περιφερειακής συνόδου κορυφής που πραγματοποιήθηκε στο Ταλίν, την πρωτεύουσα της Εσθονίας. Σε κοινή ανακοίνωσή τους, επέμειναν ότι το μέλλον του Κιέβου βρίσκεται στην ενσωμάτωσή του τόσο στην ΕΕ όσο και στο ΝΑΤΟ.

«Η Ουκρανία είναι ήδη ένας στρατηγικός εταίρος ασφάλειας για το ΝΑΤΟ. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την περαιτέρω ενίσχυση της ενσωμάτωσης της Ουκρανίας στην ευρωατλαντική κοινότητα, επαναβεβαιώνοντας ότι το μέλλον της Ουκρανίας βρίσκεται στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ. Υποστηρίζουμε την ταχεία ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του ανοίγματος όλων των διαπραγματευτικών κεφαλαίων», ανέφεραν σε κοινό ανακοινωθέν τους.

Τα συμμετέχοντα κράτη -Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Ισλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Νορβηγία και Σουηδία- υπογράμμισαν ότι «η Ρωσία παραμένει η πιο σημαντική και άμεση απειλή για την ευρωατλαντική ασφάλεια» και υπέδειξαν επίσης τη Λευκορωσία για τη «διευκόλυνση της ρωσικής επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας».

Σε αυτό το πλαίσιο, οι κυβερνήσεις δεσμεύτηκαν να «συμβάλουν στην ενίσχυση του ΝΑΤΟ» μέσω «αυξημένων αμυντικών επενδύσεων, βελτίωσης των δυνατοτήτων και ενίσχυσης της αμυντικής βιομηχανίας, μεταξύ άλλων μέσω πρωτοβουλιών εντός της ΕΕ». «Οι σκανδιναβικές χώρες και οι χώρες της Βαλτικής δεσμεύονται να επιτύχουν τον στόχο του ΝΑΤΟ για ετήσιες αμυντικές επενδύσεις ύψους 5% του ΑΕΠ πολύ πριν από το 2035», τόνισαν.

Παράλληλα, κατήγγειλαν ότι «ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και η αυξανόμενη χρήση υβριδικών δραστηριοτήτων, κυβερνοεπιθέσεων, δολιοφθορών και παραπληροφόρησης επιδιώκουν να υπονομεύσουν την ασφάλεια και τη σταθερότητά μας. Ο πόλεμος της Ρωσίας είναι η αιτία των εισβολών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στον εναέριο χώρο συμμάχων του ΝΑΤΟ. Οι προσπάθειες της Ρωσίας να αποδυναμώσει την υποστήριξη προς την Ουκρανία και να αποσταθεροποιήσει τις κοινωνίες μας δεν θα πετύχουν», πρόσθεσαν.

Παράλληλα, οι χώρες επανέλαβαν ότι θα εντείνουν τη συνεργασία τους ενάντια στις «κακόβουλες δραστηριότητες», θα ενισχύσουν τις «κρίσιμες υποδομές τους και θα συνεχίσουν να ασκούν πίεση στη Μόσχα μέσω κυρώσεων, πρόσθετων μέτρων κατά του ενεργειακού και του χρηματοπιστωτικού τομέα», καθώς και κατά του λεγόμενου ρωσικού σκιώδους στόλου.

Οι ηγέτες χαιρέτισαν την αναμενόμενη συμμετοχή της Ουκρανίας στην προσεχή σύνοδο κορυφής της Συμμαχίας, στις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα.

Στο περιθώριο της συνόδου, ο νέος πρωθυπουργός της Λετονίας Άντρις Κούλμπεργκς και ο πρόεδρος Ζελένσκι υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της Αμυνας, με την οποία ανοίγει για τη Λετονία κυρίως η πρόσβαση στην ουκρανική εμπειρία στην προστασία του εναερίου χώρου από τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η Λετονία και οι δύο άλλες χώρες της Βαλτικής, πρώην σοβιετικές δημοκρατίες που μοιράζονται σύνορα πολλών χιλιομέτρων με τη Ρωσία, καταγράφουν εδώ και εβδομάδες έναν αυξανόμενο αριθμό εισβολών και πτώσεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών στα εδάφη τους.

Η παρέμβαση Μακρόν

Συμμετέχοντας στη σύνοδο μέσω τηλεδιάσκεψης, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επανέλαβε «τη συνεχή δέσμευση της Γαλλίας», κυρίως μέσω της στρατιωτικής της παρουσίας στην ανατολική πλευρά της ηπείρου.

Τη Δευτέρα, γαλλικά Rafale του ΝΑΤΟ που σταθμεύουν στις βαλτικές χώρες κατέρριψαν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος πάνω από το έδαφος της Λετονίας.

Σύμφωνα με τον αρχηγό του γαλλικού κράτους, «η Ρωσία αποτυγχάνει στην Ουκρανία. Αυτό δείχνει ότι οι εδαφικές και στρατηγικές της διεκδικήσεις είναι μάταιες. Ωστόσο επιμένει να προκαλεί τους γείτονές της σε μια προσπάθεια να βγει από το αδιέξοδο».

«Θα το αντιμετωπίσουμε μαζί», δήλωσε.

Πηγή: skai.gr

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