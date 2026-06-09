ΕΕ: Πέντε χώρες ζητούν περιορισμό των δικαιωμάτων ψήφου των νέων κρατών-μελών

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο προσωρινού περιορισμού ορισμένων δικαιωμάτων ψήφου των μελλοντικών νέων κρατών-μελών, καθώς και τη δημιουργία ισχυρότερων δικλίδων προστασίας του κράτους δικαίου, αναφέρουν σε κοινό έγγραφο που περιήλθε σε γνώση του Reuters η Γερμανία, η Γαλλία, η Ολλανδία, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο.

Καθώς το Μαυροβούνιο ελπίζει να ενταχθεί στην ΕΕ το 2028 και η Αλβανία, η Ουκρανία και η Μολδαβία σημειώνουν πρόοδο στις ενταξιακές τους διαδικασίες, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις συζητούν εάν θα πρέπει να αλλάξουν οι κανόνες για τα νέα μέλη.

Ορισμένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ζητούν πλέον την υιοθέτηση ισχυρότερων μηχανισμών προστασίας για τα μελλοντικά κράτη-μέλη, εν μέρει λόγω της εμπειρίας της ΕΕ με την οπισθοδρόμηση του κράτους δικαίου στην Ουγγαρία κατά την περίοδο διακυβέρνησης του Βίκτορ Όρμπαν.

Το έγγραφο περιγράφει πιθανές ρυθμίσεις που θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στις μελλοντικές συνθήκες προσχώρησης, όπως ένας νέος μηχανισμός παρακολούθησης και μια ρήτρα ασφαλείας που θα επιτρέπει τη λήψη μέτρων σε περίπτωση σοβαρής υποχώρησης σε τομείς όπως η δημοκρατία και η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης.

«Η ΕΕ θα πρέπει να διεξαγάγει σε βάθος συζήτηση σχετικά με τη δυνατότητα προσωρινών, μεταβατικών περιορισμών στα δικαιώματα ψήφου των νέων κρατών-μελών, ιδιαίτερα σε τμήματα του ευρωπαϊκού κεκτημένου όπου απαιτείται ομοφωνία», αναφέρουν οι πέντε χώρες.

Η πρόταση αφορά κυρίως τομείς όπως η διεύρυνση της Ένωσης, η εξωτερική πολιτική και οι αποφάσεις για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, όπου σήμερα απαιτείται η συναίνεση όλων των κρατών-μελών.



Πηγή: skai.gr

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