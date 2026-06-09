Η μαροκινή αστυνομία συνέλαβε χθες Δευτέρα 11 καταζητούμενους για εμπλοκή σε διεθνές κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και απάτη. Οι καταζητούμενοι συνελήφθησαν σε συντονισμένες επιχειρήσεις μεταξύ Ταγγέρης και Μαρακές. «Σε βάρος τους εκκρεμούσαν εθνικά και διεθνή εντάλματα σύλληψης», σύμφωνα με πληροφορίες του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) από αστυνομικές πηγές.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι έξι Γαλλομαροκινοί που καταζητούνται στη Γαλλία για διακίνηση ναρκωτικών, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και απάτη, καθώς και τρεις Βελγομαροκινοί που καταζητούνται στο Βέλγιο για συμμετοχή σε διεθνές κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Οι αστυνομικές επιχειρήσεις οδήγησαν επίσης στη σύλληψη ενός Ολλανδομαροκινού που καταζητείται για εμπλοκή σε διεθνές κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, καθώς και ενός Γάλλου που κατηγορείται για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Δέκα από τους συλληφθέντες βρίσκονταν στην κόκκινη λίστα καταζητούμενων από την Interpol, κατόπιν αιτημάτων των γαλλικών, βελγικών και ολλανδικών αρχών.

Στη διάρκεια των επιχειρήσεων της μαροκινής αστυνομίας κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πολυτελή οχήματα, χρηματικά ποσά, τραπεζικές κάρτες, διαβατήρια και μικροποσότητες κοκαΐνης.

Πηγή: skai.gr

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