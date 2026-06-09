Οργή γονιών Λυγγερίδη: «Να μεταφερθεί η δίκη από τον Κορυδαλλό στο Εφετείο» - Έκκληση για μεγαλύτερη κάλυψη από τα ΜΜΕ

Αίτημα να παρίστανται οι κατηγορούμενοι στις συνεδριάσεις της δίκης για τα επεισόδια στου Ρέντη υπέβαλλαν στο δικαστήριο οι δικηγόροι της οικογένειας του Γιώργου Λυγγερίδη, ο οποίος και τραυματίστηκε θανάσιμα από ναυτική φωτοβολίδα. Οι γονείς του άτυχου αστυνομικού κάνουν έκκληση να μεταφερθεί η δίκη από τις φυλακές του Κορυδαλλού στο Εφετείο.

«Υπάρχει μία σιωπή των αμνών. Ποιους λύκους φοβούνται; Και υπάρχει και λύκος σε αυτή την υπόθεση;», διερωτήθηκε ο Θανάσης Λυγγερίδης, πατέρας του άτυχου αστυνομικού.

Το παράπονό του αλλά και την οργή του που η δίκη για τα επεισόδια στου Ρέντη δεν καλύπτεται από τα περισσότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εξέφρασε για ακόμη μία φορά ο πατέρας του Γιώργου Λυγγερίδη. «Αυτή η δίκη δεν ξέρω από ποιους και πώς και ποιους φοβούνται. Δεν έχει τη δημοσιότητα που πρέπει. Όχι που θέλω εγώ σαν πατέρας. Που θέλει κοινωνία μου. Η Ελλάδα μου. Εάν θέλουν την Ελλάδα μου, την Ελλάδα μας, να την κάνουν Βενεζουέλα, πρόβλημά τους να πας στη Βενεζουέλα».

Εδώ και μήνες οι συνεδριάσεις διεξάγονται στις φυλακές του Κορυδαλλού. Μέχρι στιγμής οι εκκλήσεις της οικογένειας του άτυχου αστυνομικού να μεταφερθεί η δίκη σε δικαστική αίθουσα του Εφετείου δεν έχουν εισακουστεί.

«Βλέπω ότι κανένας δεν απαντάει σε αυτό το αίτημά μας. Συνεχίζουμε να ερχόμαστε στον Κορυδαλό. Απορώ γιατί δεν το κάνουν αυτό. Γιατί δεν μας αλλάζουν την αίθουσα; Τι φοβούνται; Ποιον προστατεύουν; Τι υπάρχει πίσω από αυτή τη δίκη; Ποιον καλύπτουν; Τι γίνεται;», διερωτήθηκε η μητέρα του άτυχου αστυνομικού.

Την έκπληξη αλλά και την οργή της μητέρας του αστυνομικού προκάλεσε μάρτυρας που κατέθεσε στο δικαστήριο ότι αν και υπήρχε γιατρός στο γήπεδο δεν είχε ενημερωθεί για να βοηθήσει τον Λυγγερίδη που καιγόταν από τη ναυτική φωτοβολίδα. «Υπήρχαν μέσα γιατροί και το δικό μου το παιδί ξεμάτωσε έξω στο δρόμο και δεν βρέθηκε ένας γιατρός να βγει έξω να παράσχει τις πρώτες βοήθειες;. Περιμένανε μισή ώρα να φτάσει το ΕΚΑΒ και ένας άνθρωπος λιγοψυχούσε και καιγόταν εκεί στο δρόμο. Ας έρθουν να μου απαντήσουν όλοι αυτοί. Δεν άκουσαν ότι έξω χαροπάλευε ένας άνθρωπος; Πώς πάει η καρδιά τους;», ανέφερε.

Για ψευδείς καταθέσεις που υποτιμούν τη νοημοσύνη της έδρας κάνουν λόγο οι συγγενείς του Γιώργου Λυγγερίδη.

«Είχαν ανάψει φωτιά σε έναν κάδο απορριμμάτων. Βάλαμε το κεφάλι μας από πάνω γιατί ο καπνός διαλύει τα δακρυγόνα», ανέφερε ένας φίλαθλος.

«Πνιγόταν από τα δακρυγόνα και ανάψαν και φωτιά να πνιγούν. Να το πω σε απλή λαϊκή έκφραση, σαν τα ποντίκια;», σημείωσε ο Θανάσης Λυγγερίδης.

Αίτημα στο δικαστήριο να διατάξει την αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων στη δίκη αν και εκπροσωπούνται από τους συνηγόρους τους, υπέβαλαν οι γονείς του άτυπου αστυνομικού μέσω των δικηγόρων τους.

Πηγή: skai.gr

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