Νέα στοιχεία αποκαλύπτονται στη δικογραφία για τις πολεοδομίες, με την εμπλοκή του ονόματος ενός πρώην γενικού γραμματέα υπουργείων και νυν πολιτευτή του κυβερνώντος κόμματος.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη δικογραφία, το όνομα του Μάνου Λογοθέτη εμπλέκεται σε δύο τουλάχιστον περιπτώσεις:

1)Σε συναντήσεις της 50χρονης αρχηγού του κυκλώματος με την 59χρονη προϊσταμένη της ΥΔΟΜ Αμαρουσίου από 26 Νοεμβρίου έως και 24 Δεκεμβρίου 2025, προκειμένου να εκδοθεί μία παράτυπη άδεια ακινήτου του νυν πολιτευτή, έναντι άγνωστης χρηματικής αμοιβής. Η 50χρονη αρχηγός, πάντα σύμφωνα με τη δικογραφία, παρέλαβε άγνωστο χρηματικό ποσό από τον 50χρονο μηχανικό μέσα σε ένα κουτί από γλυκά, το οποίο παρέδωσε με τη σειρά της, μετά από λίγα λεπτά, στην 59χρονη προϊσταμένη της ΥΔΟΜ Αμαρουσίου, η οποία είχε παραλάβει και άλλα χρήματα από τον μηχανικό, λίγες ημέρες νωρίτερα.

2)Σε νέες συναντήσεις από τις 3 Απριλίου 2026 έως και τις 5 Μαΐου 2026, ανάμεσα και πάλι στην 50χρονη αρχηγό και στην 59χρονη προϊσταμένη. Οι συγκεκριμένες συναντήσεις αφορούν το ίδιο ακίνητο για αποδόμηση και αρχειοθέτηση καταγγελίας.

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Ο Μάνος Λογοθέτης μίλησε στον ΣΚΑΪ και αποτύπωσε τη δική του θέση: «Σε σχέση με την αναφορά στο πρόσωπό μου στην εν λόγω υπόθεση, επιθυμώ να διευκρινίσω ότι δεν έχω οποιαδήποτε ανάμειξη, αρμοδιότητα ή επικοινωνία με εμπλεκόμενους φορείς. Κάθε προσπάθεια σύνδεσης του ονόματός μου με αποφάσεις και ενέργειες είναι απολύτως αβάσιμη, καθώς στερείται πραγματικού ερείσματος. Εξάλλου, το ακίνητο αυτό δεν αποτελεί ιδιοκτησία μου, ενώ καμία εμπλοκή δεν έχω στην όποια αξιοποίησή του».

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Όπως τόνισε ο Μάνος Λογοθέτης, το συγκεκριμένο ακίνητο δεν είναι δικό του, καθώς είναι οικογενειακό πατρικό ακίνητο της συζύγου του, το οποίο μάλιστα, έχει κατεδαφιστεί και γίνεται εκσκαφή για την ανέγερση νέου κτιρίου. Στη δικογραφία, ωστόσο, αναφέρεται ως ακίνητο ιδιοκτησίας του.

Να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία, δεν διαπιστώθηκε επικοινωνία του ιδιοκτήτη, με τους εμπλεκόμενους.

Από τις συνομιλίες των μελών του κυκλώματος, προκύπτει ότι υπήρξε προσπάθεια χρηματισμού δικαστικού λειτουργού με ενδιάμεση μία δημοσιογράφο, η οποία τη φέρνει σε επαφή με έναν εκπρόσωπο ΜΚΟ, ο οποίος φέρεται να λαμβάνει και το ποσό των 20.000 ευρώ από την 50χρονη αρχηγό του κυκλώματος.





Πηγή: skai.gr

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