Χούθι: «Η συνέχιση των επιθέσεων των ΗΠΑ και της Βρετανίας δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα»

Η συνέχιση των επιθέσεων των ΗΠΑ και της Βρετανίας στην Υεμένη δεν θα επιτύχει κανέναν στόχο για τους επιτιθέμενους και δεν θα επηρεάσει την απόφαση της Υεμένης να δείξει την υποστήριξή της για τη Γάζα, ανέφερε σήμερα σε μια δήλωση ο εκπρόσωπος των Χούθι Μοχάμεντ Αμπντουλσαλάμ.

Ο Αμπντουλσαλάμ υποστήριξε πως δεν θα είναι εύκολο να καταστραφούν οι στρατιωτικές ικανότητες της Υεμένης, οι οποίες έχουν αποκατασταθεί στη διάρκεια χρόνων σκληρού πολέμου.

H Ουάσινγκτον σκοπεύει να προχωρήσει σε επιπρόσθετα πλήγματα εναντίον οργανώσεων που υποστηρίζονται από το Ιράν στη Μέση Ανατολή διεμήνυσε σήμερα ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν, στη σκιά των ιρανικών απειλών.

Οι ΗΠΑ και η Βρετανία εξαπέλυσαν πλήγματα σε 36 στόχους των Χούθι στην Υεμένη χθες, Σάββατο, κατά τη δεύτερη ημέρα των σημαντικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ εναντίον συνδεόμενων με το Ιράν οργανώσεων έπειτα από φονική επίθεση που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις Αμερικανοί στρατιωτικοί στην Ιορδανία το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

