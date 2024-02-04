Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέφθηκε ουκρανικά στρατεύματα στο νοτιοανατολικό μέτωπο και απένειμε μετάλλια, ανακοίνωσε σήμερα Κυριακή το γραφείο του εν μέσω έντονων εικασιών ότι ο δημοφιλής επικεφαλής του στρατού Βάλερι Ζαλούζνι πρόκειται σύντομα να αποπεμφθεί.

"Είναι τιμή να βρίσκομαι εδώ σήμερα. Να υποστηρίξω τους πολεμιστές και να τους απονείμω βραβεία. Αντιμετωπίζουν μια δύσκολη και κρίσιμη αποστολή να απωθήσουν τον εχθρό και να υπερασπιστούν την Ουκρανία", ανέφερε σε μια δήλωση ο Ζελένσκι αφού επισκέφθηκε την περιοχή Ζαπορίζια.

Η ουκρανική προεδρία ανακοίνωσε πως ο Ζελένσκι επισκέφθηκε προωθημένες θέσεις του ουκρανικού στρατού κοντά στο χωριό Ρομποτίνιε, το οποίο βρίσκεται σχεδόν στη γραμμή της μάχης.

Ο νοτιοανατολικός οικισμός Ρομποτίνιε απελευθερώθηκε στα τέλη Αυγούστου στην αντεπίθεση εναντίον των ρωσικών δυνάμεων.

Η επίσκεψη του προέδρου στις γραμμές της μάχης έγινε σε μια περίοδο αβεβαιότητας γύρω από την τύχη του επικεφαλής του στρατού Βαλέρι Ζαλούζνι.

Δύο πηγές δήλωσαν προχθές, Παρασκευή, πως η ουκρανική κυβέρνηση ενημέρωσε τον Λευκό Οίκο ότι σχεδιάζει να αποπέμψει το ανώτατο στρατιωτικό διοικητή της χώρας που επιβλέπει τον πόλεμο εναντίον των ρωσικών κατοχικών δυνάμεων.

Η φερόμενη κίνηση εκδίωξης του Ζαλούζνι, ο οποίος έχει συγκρουστεί με τον Ζελένσκι για μια σειρά ζητημάτων, ακολουθεί μια ουκρανική αντεπίθεση πέρυσι η οποία απέτυχε να ανακτήσει σημαντική έκταση κατεχόμενου από τους Ρώσους εδάφους.

Γνωστός ως "Σιδηρούς Στρατηγός", ο Ζαλούζνι είναι εξαιρετικά δημοφιλής. Η απομάκρυνσή του θα μπορούσε να πλήξει το ηθικό των Ουκρανών στρατιωτών που πολεμούν για να κρατήσουν τις θέσεις τους στις πρώτες γραμμές του μετώπου έκτασης 1.000 χλμ. απέναντι σε μια τεράστια ρωσική δύναμη που διαθέτει μεγάλα αποθέματα πυρομαχικών.





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

