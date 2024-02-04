Οι αντάρτες Χούθι δεσμεύθηκαν σήμερα να ανταποδώσουν τα αμερικανικά και βρετανικά αεροπορικά πλήγματα εναντίον δεκάδων στόχων στην Υεμένη, που πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση στις επιθέσεις των ανταρτών εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα.

Οι επιδρομές ακολούθησαν σειρά αμερικανικών πληγμάτων εναντίον ιρανικών επίλεκτων δυνάμεων και φιλοϊρανικών ένοπλων οργανώσεων στη Συρία και στο Ιράκ, σε αντίποινα για την επίθεση σε αεροπορική βάση στην Ιορδανία που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις Αμερικανοί στρατιωτικοί την 28η Ιανουαρίου.

Με βάση όσα είναι γνωστά, η χθεσινή ήταν η τρίτη κοινή επιχείρηση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου εναντίον των Χούθι στην Υεμένη. Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει μόνες αρκετές άλλες αεροπορικές επιδρομές εναντίον των ανταρτών.

Παρά τα πλήγματα αυτά οι Χούθι συνέχισαν να προχωρούν σε επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, λέγοντας πως στοχοθετούν πλοία που συνδέονται με το Ισραήλ σε ένδειξη «αλληλεγγύης» προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, όπου συνεχίζει να μαίνεται ο πόλεμος ανάμεσα στον στρατό του Ισραήλ και της Χαμάς από την 7η Οκτωβρίου.

Οι χθεσινοί βομβαρδισμοί έπληξαν 36 στόχους των ανταρτών σε «13 τοποθεσίες στην Υεμένη σε ανταπόδοση για τις συνεχιζόμενες επιθέσεις των Χούθι εναντίον της διεθνούς εμπορικής ναυσιπλοΐας καθώς και πολεμικών πλοίων που διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα», αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση των ΗΠΑ, της Βρετανίας και άλλων χωρών που παρείχαν υποστήριξη στην επιχείρηση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στο στόχαστρο μπήκαν υπόγειες εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων και πυρομαχικών, πυραυλικά συστήματα, εκτοξευτήρες, ραντάρ και άλλες εγκαταστάσεις.

Τα νέα πλήγματα «δεν θα κλονίσουν» την «υποστήριξη των Χούθι στον παλαιστινιακό λαό που αντιστέκεται στη Γάζα και δεν θα περάσουν χωρίς απάντηση και τιμωρία», προειδοποίησε ο Γιαχία Σαρί, ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι.

Χωρίς να αναφερθεί σε θύματα, έκανε λόγο για 48 πλήγματα «στη διάρκεια των τελευταίων ωρών» σε έξι επαρχίες, μεταξύ των οποίων 13 στην πρωτεύουσα Σαναά και στα περίχωρά της και εννέα στην περιοχή της Χοντέιντα, που τελεί υπό τον έλεγχο των Χούθι.

«Είτε θα υπάρξει ειρήνη για εμάς, την Παλαιστίνη και τη Γάζα, ή δεν θα υπάρξει ειρήνη και ασφάλεια για εσάς στην περιοχή μας» είχε προειδοποιήσει χθες, Σάββατο, ένας άλλος εκπρόσωπος των Χούθι, ο Νασρ αντ Ντιν Αμέρ. «(Θα απαντήσουμε) με κλιμάκωση στην κλιμάκωση».

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν δήλωσε πως τα χθεσινά πλήγματα σκοπό είχαν να μειώσουν «τις δυνατότητες των υποστηριζόμενων από το Ιράν παραστρατιωτικών Χούθι να διεξάγουν τις αποσταθεροποιητικές επιθέσεις τους».

Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν νέο πλήγμα εναντίον πυραύλου κρουζ κατά πλοίων επιφανείας των Χούθι που ήταν «έτοιμος να εκτοξευθεί προς πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα». Πλήγματα έθεσαν στο στόχαστρο το Σάββατο έξι αντιπλοϊκούς πυραύλους των Χούθι.

Ακόμη, ο αμερικανικός στρατός κατέστρεψε την Παρασκευή οκτώ drones στα ανοικτά της Υεμένης και άλλα τέσσερα στο έδαφος για να «προστατεύσει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας» από τις επιθέσεις των Χούθι.



Πηγή: skai.gr

