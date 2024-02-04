Ευδιάθετος, χαμογελαστός και σε καλή κατάσταση ο βασιλιάς Κάρολος έκανε σήμερα την πρώτη του εμφάνιση μετά την επέμβαση προστάτη.

Συνοδευόμενος από την Καμίλα, πήγε στην κυριακάτικη λειτουργία στην εκκλησία της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής.

Ο 74χρονος Κάρολος χαιρέτησε χαμογελαστός όσους βρίσκονταν εκεί, φορώντας το σήμα το σήμα κατατεθέν του, το καμηλό παλτό και κρατώντας μια ομπρέλα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.