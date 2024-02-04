Προειδοποίηση προς τις ΗΠΑ για το ενδεχόμενο στοχοποίησης δύο φορτηγών πλοίων της στην Ερυθρά Θάλασα απηύθυνε η Τεχεράνη με σχετικό βίντεο. Για τα δύο πλοία εδώ και καιρό υπάρχουν υποψίες ότι χρησιμεύουν ως επιχειρησιακές βάσεις για τους Ιρανούς καταδρομείς, μετά και την εκστρατεία της Αμερικής και του Ηνωμένου Βασιλείου εναντίον των ανταρτών Χούθι της Υεμένης.



Η δήλωση του Ιράν για τα πλοία Behshad και Saviz φαίνεται να καταδεικνύει την εντεινόμενη ανησυχία της Τεχεράνης για τα αμερικανοβρετανικά πλήγματα των τελευταίων ημερών στο Ιράκ, τη Συρία και την Υεμένη με στόχο τους Χούθι που υποστηρίζονται από την Ισλαμική Δημοκρατία.



Τα Behshad και Saviz είναι νηολογημένα ως εμπορικά φορτηγά πλοία σε μια εταιρεία με έδρα την Τεχεράνη, την οποία το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ έχει εγκρίνει ως «βιτρίνα» για τις κρατικές Ναυτιλιακές Γραμμές της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν αναφέρουν οι Times of Israel. Το Saviz, και κατόπιν το Behshad, πλέουν εδώ και χρόνια στην Ερυθρά Θάλασσα στα ανοιχτά της Υεμένης, και υπάρχουν υποψίες ότι χρησιμοποιήθηκαν ως βάσεις κατασκόπων για την παραστρατιωτική Επαναστατική Φρουρά του Ιράν.



Μάλιστα, στη δήλωση βίντεο του τακτικού στρατού του Ιράν, ένας αφηγητής περιγράφει για πρώτη φορά τα πλοία ως «πλωτά οπλοστάσια».



Ο αφηγητής υποστηρίζει ότι το Behshad βοηθάει μια ιρανική αποστολή για την «καταπολέμηση της πειρατείας στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν». Ωστόσο, το Ιράν δεν είναι γνωστό ότι συμμετέχει σε καμία από τις πρόσφατες εκστρατείες κατά της αυξανόμενης πειρατείας της Σομαλίας στην περιοχή στη σκιά των επιθέσεων των Χούθι.



Η ιρανική δήλωση τελειώνει με μια προειδοποίηση ενώ εμφανίζονται πλάνα από αμερικανικά πολεμικά πλοία να στοχοποιούνται.

H Ουάσινγκτον σκοπεύει να προχωρήσει σε επιπρόσθετα πλήγματα εναντίον οργανώσεων που υποστηρίζονται από το Ιράν στη Μέση Ανατολή διεμήνυσε σήμερα ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν, στη σκιά των ιρανικών απειλών.

Οι ΗΠΑ και η Βρετανία εξαπέλυσαν πλήγματα σε 36 στόχους των Χούθι στην Υεμένη χθες, Σάββατο, κατά τη δεύτερη ημέρα των σημαντικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ εναντίον συνδεόμενων με το Ιράν οργανώσεων έπειτα από φονική επίθεση που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις Αμερικανοί στρατιωτικοί στην Ιορδανία το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Iran’s Army on Sunday issued a rare warning to the US over potentially targeting its Behshad and Saviz cargo ships in the Mideast long suspected of serving as forwarding operating base for Iranian commandos and spy ships helping the Houthis target commercial vessels.

In a video… pic.twitter.com/5ix7gUOsB2 — Iran International English (@IranIntl_En) February 4, 2024

Το βίντεο στα αγγλικά:

Iran's Artesh (army) released a video (with english dub) on the MV Behshad & Saviz, emphasizing their role as floating armouries, used as depots for supplying activities and strategic support to Iranian vessels & patrol regional waters for over a decade.



The video rejects… pic.twitter.com/A5Kvk2dpSe — Arya - آریا 🇮🇷 (@AryJeay) February 4, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.