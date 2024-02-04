Οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να προχωρήσουν σε επιπρόσθετα πλήγματα εναντίον οργανώσεων που υποστηρίζονται από το Ιράν στη Μέση Ανατολή διεμήνυσε σήμερα ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν, στη σκιά των ιρανικών απειλών.

"Σκοπεύουμε να προχωρήσουμε σε επιπρόσθετα πλήγματα, και επιπρόσθετη δράση, να συνεχίσουμε να στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντήσουν όταν οι δυνάμεις μας δέχονται επίθεση, όταν άνθρωποί μας σκοτώνονται", δήλωσε στο NBC.

Οι ΗΠΑ και η Βρετανία εξαπέλυσαν πλήγματα σε 36 στόχους των Χούθι στην Υεμένη χθες, Σάββατο, κατά τη δεύτερη ημέρα των σημαντικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ εναντίον συνδεόμενων με το Ιράν οργανώσεων έπειτα από φονική επίθεση που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις Αμερικανοί στρατιωτικοί στην Ιορδανία το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Οι χθεσινές επιδρομές έθεσαν στο στόχαστρο 13 θέσεις στην Υεμένη που χρησιμοποίησαν οι Χούθι προκειμένου να επιτεθούν σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, ανέφερε το Πεντάγωνο, μία ημέρα αφότου οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν ένα πρώτο κύμα ανταποδοτικών πληγμάτων σε πάνω από 85 στόχους στο Ιράκ και στη Συρία που συνδέονταν με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν και πολιτοφυλακές τις οποίες αυτοί υποστηρίζουν.

"Αυτό που συνέβη την Παρασκευή ήταν η αρχή, όχι το τέλος, της απάντησής μας, και θα υπάρξουν περισσότερα βήματα, μερικά ορατά, μερικά πιθανόν αθέατα", είπε εξάλλου ο Σάλιβαν στο δίκτυο CBS. "Δεν θα τη χαρακτήριζα ως μια στρατιωτική εκστρατεία με αβέβαιο αποτέλεσμα"

Εξάλλου, σε χωριστές δηλώσεις του στο Fox News, ο εκπρόσωπος του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι είπε πως τα πλήγματα που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ το βράδυ της Παρασκευής εναντίον υποστηριζόμενων από το Ιράν οργανώσεων είναι μόνο ο "πρώτος γύρος" δράσης, και θα ακολουθήσει περισσότερη δράση.

Ανθρωπιστικά θέματα στις προτεραιότητες της νέας επίσκεψης του Μπλίνκεν στη Μέση Ανατολή

Τα ανθρωπιστικά θέματα στη Γάζα θα είναι από τις μεγαλύτερες προτεραιότητες του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ στην τρέχουσα επίσκεψή του στην περιοχή, δήλωσε εξάλλου ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου.



Ο Μπλίνκεν βρίσκεται καθ’ οδόν προς τη Μέση Ανατολή σε ένα ταξίδι που θα περιλαμβάνει στάσεις στο Ισραήλ, στην Αίγυπτο, στο Κατάρ, στη Σαουδική Αραβία και στη Δυτική Όχθη αυτή την εβδομάδα.

Μία από τις μεγαλύτερες προτεραιότητες του Μπλίνκεν σε αυτό το ταξίδι θα είναι η διοχέτευση ανθρωπιστικής βοήθειας για τους Παλαιστίνιους της Γάζας που βρίσκονται σε δεινή θέση έπειτα από μήνες ισραηλινών βομβαρδισμών ως απάντηση στην πολυαίμακτη επίθεση της παλαιστινιακής ένοπλης οργάνωσης Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

"Οι ανάγκες του παλαιστινιακού λαού θα είναι σε εξέχουσα θέση", δήλωσε ο Σάλιβαν στο δίκτυο CBS.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύουν πως είναι ζωτικής σημασίας να υπάρξει μια συμφωνία για την απελευθέρωση των υπολοίπων ομήρων που πήρε η Χαμάς στη διάρκεια της επίθεσής της, περιλαμβανομένων Αμερικανών ομήρων, και μια ανθρωπιστική παύση που θα τη συνοδεύει, είπε ο Σάλιβαν.

"Είναι προς το συμφέρον εθνικής ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα πιέζουμε γι’ αυτό αδιάκοπα", είπε ο Σάλιβαν. "Άρα αυτό είναι υψίστης σημασίας για εμάς". Η μπάλα είναι στο γήπεδο της Χαμάς σε ό,τι αφορά μια τέτοια συμφωνία, είπε ο Σάλιβαν, σημειώνοντας πως οι Ισραηλινοί έχουν καταθέσει μία πρόταση.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

