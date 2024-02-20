Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι ο αρχηγός της Ισμαήλ Χανίγια επισκέπτεται το Κάιρο για συνομιλίες με Αιγύπτιους αξιωματούχους σχετικά με τις εξελίξεις στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Σύμφωνα με τον λιβανέζικο δορυφορικό ειδησεογραφικό σταθμό al Mayadeen, ο Χανίγια θα επισκεφθεί την αιγυπτιακή πρωτεύουσα μαζί με αντιπροσωπεία της Χαμάς.

Η αντιπροσωπεία της Χαμάς περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον Χαλίλ αλ Χαγιά, ανώτερο στέλεχος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς στη Ντόχα.

Η επίσκεψη του ηγέτη της Χαμάς πραγματοποιείται ενώ οι διαπραγματεύσεις για μια πιθανή προσωρινή κατάπαυση του πυρός και για μια συμφωνία για τους ομήρους με τη μεσολάβηση Αμερικανών, Κατάρ και Αιγυπτίων αξιωματούχων παραμένουν σε αδιέξοδο. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι οι απαιτήσεις της τρομοκρατικής ομάδας «είναι εκτός πραγματικότητας».

